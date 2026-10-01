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Фортуна - Эксельсиор 25 Октября прямая трансляция

Стадион: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды), вместимость: 12500
25 Октября 2026 года в 14:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 10-й тур
Главный судья: Ингмар Остром (Аудеватер, Нидерланды);
Фортуна
Эксельсиор

Стартовый состав
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Составы команд
Фортуна
Ситтард-Гелен
Эксельсиор
Роттердам
31НидерландыврМаттейс Брандерхорст
28ИндонезиязщДжастин Хубнер
12ПортугалиязщИву Пинту
6НидерландызщСиб ван Оттеле
3БразилиязщРодриго Гут
23НидерландыпзФилипп Бриттейн
14НидерландыпзСвен Симонс
20ФранцияпзЭдуар Мишю
22НидерландыпзШайло 'т Занд
9БельгиянпАнтони Дескотт
25НидерландынпЛеквинсио Зефёйк
1НидерландыврСтейн ван Гассел
4ШвециязщКаспер Видель
14НидерландызщЯн Плуг
15НидерландызщСимон Янссон
3НидерландызщРик Мейссен
2ГерманияпзЭрик да Силва Морейра
8ГрузияпзИракли Егоян
20НидерландыпзЛеннард Хартьес
7НидерландынпАймен Слити
19НидерландынпDavid Garden
21НидерландынпIlano Timas
Главные тренеры
НидерландыДанни Бёйс
История личных встреч
20.02.2026Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 24-й турФортуна2 : 1Эксельсиор
19.10.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 9-й турЭксельсиор1 : 0Фортуна
03.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 24-й турФортуна5 : 2Эксельсиор
26.08.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 3-й турЭксельсиор2 : 2Фортуна
21.05.2023Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 33-й турЭксельсиор3 : 0Фортуна
17.09.2022Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 7-й турФортуна1 : 0Эксельсиор
10.02.2019Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 21-й турФортуна4 : 1Эксельсиор
11.08.2018Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 1-й турЭксельсиор1 : 1Фортуна
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд923
2
Лига чемпионов
АЗ Алкмар920
3
Лига Европы
ПСВ Эйндховен919
4
Плей-офф Лиги конференций
Аякс918
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте917
6
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна915
7
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген914
8 Гоу Эхед Иглс1014
9 Херенвен912
10 Эксельсиор911
11 Утрехт911
12 НЕК Неймеген910
13 Спарта99
14 Камбюр99
15 ПЕК Зволле97
16
Стыковая зона
Телстар106
17
Зона вылета
АДО Ден Хааг96
18
Зона вылета
Виллем II92
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Фортуна
0%
Ничья
0%
Эксельсиор
0%

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