Фортуна - Эксельсиор 25 Октября прямая трансляция
Стадион: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды), вместимость: 12500
25 Октября 2026 года в 14:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 10-й тур
Главный судья: Ингмар Остром (Аудеватер, Нидерланды);
Стартовый состав
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Составы команд
Фортуна
Ситтард-Гелен
Эксельсиор
Роттердам
|31
|вр
|Маттейс Брандерхорст
|28
|зщ
|Джастин Хубнер
|12
|зщ
|Иву Пинту
|6
|зщ
|Сиб ван Оттеле
|3
|зщ
|Родриго Гут
|23
|пз
|Филипп Бриттейн
|14
|пз
|Свен Симонс
|20
|пз
|Эдуар Мишю
|22
|пз
|Шайло 'т Занд
|9
|нп
|Антони Дескотт
|25
|нп
|Леквинсио Зефёйк
|1
|вр
|Стейн ван Гассел
|4
|зщ
|Каспер Видель
|14
|зщ
|Ян Плуг
|15
|зщ
|Симон Янссон
|3
|зщ
|Рик Мейссен
|2
|пз
|Эрик да Силва Морейра
|8
|пз
|Иракли Егоян
|20
|пз
|Леннард Хартьес
|7
|нп
|Аймен Слити
|19
|нп
|David Garden
|21
|нп
|Ilano Timas
Главные тренеры
|Данни Бёйс
История личных встреч
|20.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|2 : 1
|19.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|1 : 0
|03.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|5 : 2
|26.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|2 : 2
|21.05.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|3 : 0
|17.09.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|1 : 0
|10.02.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|4 : 1
|11.08.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|9
|23
| 2
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|9
|20
| 3
Лига Европы
|ПСВ Эйндховен
|9
|19
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|9
|18
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|9
|17
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|9
|15
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|9
|14
|8
|Гоу Эхед Иглс
|10
|14
|9
|Херенвен
|9
|12
|10
|Эксельсиор
|9
|11
|11
|Утрехт
|9
|11
|12
|НЕК Неймеген
|9
|10
|13
|Спарта
|9
|9
|14
|Камбюр
|9
|9
|15
|ПЕК Зволле
|9
|7
| 16
Стыковая зона
|Телстар
|10
|6
| 17
Зона вылета
|АДО Ден Хааг
|9
|6
| 18
Зона вылета
|Виллем II
|9
|2
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