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Неман - Динамо-Брест 25 Октября прямая трансляция

Стадион: Неман (Гродно, Беларусь), вместимость: 9000
25 Октября 2026 года в 16:30 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 26-й тур
Неман
Динамо-Брест

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Составы команд
Неман
Гродно
Динамо-Брест
Брест
История личных встреч
13.06.2026Беларусь — Высшая лига11-й турДинамо-Брест1 : 3Неман
15.09.2025Беларусь — Высшая лига21-й турДинамо-Брест2 : 0Неман
26.04.2025Беларусь — Высшая лига6-й турНеман0 : 1Динамо-Брест
26.10.2024Беларусь — Высшая лига26-й турДинамо-Брест2 : 2Неман
01.06.2024Беларусь — Высшая лига11-й турНеман2 : 0Динамо-Брест
23.09.2023Беларусь - Высшая лига22-й турНеман3 : 1Динамо-Брест
06.05.2023Беларусь - Высшая лига7-й турДинамо-Брест1 : 3Неман
22.08.2022Беларусь - Высшая лига18-й турДинамо-Брест0 : 0Неман
10.04.2022Беларусь - Высшая лига3-й турНеман2 : 1Динамо-Брест
02.08.2021Беларусь - Высшая лига18-й турДинамо-Брест1 : 3Неман
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Динамо Мн2555
2
Лига конференций
МЛ Витебск2453
3
Лига конференций
Ислочь2552
4 Динамо-Брест2544
5 Неман2543
6 Витебск2540
7 Гомель2640
8 Минск2634
9 Торпедо-БелАЗ2533
10 Славия-Мозырь2528
11 Барановичи2628
12 Арсенал Дз2523
13 БАТЭ2521
14
Стыковая зона
Белшина2421
15
Зона вылета
Днепр М2519
16
Зона вылета
Нафтан2617
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Неман
0%
Ничья
0%
Динамо-Брест
100%

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