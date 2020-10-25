21:18 ()
Расписание матчей
Суббота 24 октября
Воскресенье 25 октября
Свернуть список

Атырау - Иртыш П 25 Октября прямая трансляция

25 Октября 2026 года в 14:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 29-й тур
Атырау
Иртыш П

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
Атырау
Атырау
Иртыш П
Павлодар
История личных встреч
16.03.2026Казахстан — Премьер-лига2-й турИртыш П1 : 1Атырау
31.08.2019Казахстан - Премьер-лига25-й турАтырау0 : 3Иртыш П
26.05.2019Казахстан - Премьер-лига12-й турИртыш П1 : 0Атырау
15.03.2019Казахстан - Премьер-лига2-й турАтырау1 : 3Иртыш П
30.09.2018Казахстан - Премьер-лига28-й турИртыш П1 : 0Атырау
12.08.2018Казахстан - Премьер-лига22-й турАтырау2 : 0Иртыш П
11.03.2018Казахстан - Премьер-лига1-й турИртыш П2 : 1Атырау
13.08.2017Казахстан - Премьер-лига23-й турАтырау0 : 0Иртыш П
20.05.2017Казахстан - Премьер-лига13-й турИртыш П1 : 1Атырау
18.03.2017Казахстан - Премьер-лига3-й турАтырау0 : 1Иртыш П
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ордабасы2968
2
Лига конференций
Кайрат2863
3
Лига конференций
Астана2852
4 Окжетпес2951
5 Актобе2845
6 Елимай2844
7 Тобол2941
8 Улытау2935
9 Женис2933
10 Каспий2933
11 Кызыл-Жар2931
12 Атырау2827
13 Иртыш П2826
14 Жетысу2926
15
Зона вылета
Алтай2824
16
Зона вылета
Кайсар2824
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Атырау
0%
Ничья
0%
Иртыш П
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close