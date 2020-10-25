Атырау - Иртыш П 25 Октября прямая трансляция
25 Октября 2026 года в 14:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 29-й тур
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Составы команд
Атырау
Атырау
Иртыш П
Павлодар
История личных встреч
|16.03.2026
|Казахстан — Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 1
|31.08.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 3
|26.05.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 0
|15.03.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 3
|30.09.2018
|Казахстан - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 0
|12.08.2018
|Казахстан - Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 0
|11.03.2018
|Казахстан - Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 1
|13.08.2017
|Казахстан - Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 0
|20.05.2017
|Казахстан - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|18.03.2017
|Казахстан - Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ордабасы
|29
|68
| 2
Лига конференций
|Кайрат
|28
|63
| 3
Лига конференций
|Астана
|28
|52
|4
|Окжетпес
|29
|51
|5
|Актобе
|28
|45
|6
|Елимай
|28
|44
|7
|Тобол
|29
|41
|8
|Улытау
|29
|35
|9
|Женис
|29
|33
|10
|Каспий
|29
|33
|11
|Кызыл-Жар
|29
|31
|12
|Атырау
|28
|27
|13
|Иртыш П
|28
|26
|14
|Жетысу
|29
|26
| 15
Зона вылета
|Алтай
|28
|24
| 16
Зона вылета
|Кайсар
|28
|24
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