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Атлетик Б - Хетафе 25 Октября прямая трансляция

Стадион: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания), вместимость: 53289
25 Октября 2026 года в 16:00 (+03:00). Испания — Ла Лига, 10-й тур
Главный судья: Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо (Испания);
Атлетик Б
Хетафе

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
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Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Хетафе
Хетафе
1ИспанияврУнай Симон
5ИспаниязщЕрай Альварес
17ИспаниязщЮри Берчиче
12ИспаниязщХесус Аресо
4ИспаниязщАйтор Паредес
16ИспанияпзИньиго Руис де Галаррета
7ИспанияпзАлекс Беренгер
23ИспанияпзРоберт Наварро
24ИспанияпзБеньят Херенабаррена
9ГанапзИньяки Уильямс
28ИспанияпзПейо Каналес
13ИспанияврДавид Сория
14ИспаниязщДаниэль Карвахаль
22КолумбиязщХоан Мохика
26Кот-д&#039;ИвуарзщЖан Ив Валу
8СербиязщНеманья Гудель
21ИспаниязщАндрес Гарсия
11ИспанияпзРамон Терратс
6ИспанияпзМарио Мартин
16ИспанияпзФранчо Серрано
10УругвайнпМартин Сатриано
19ТурциянпЭнес Унал
Главные тренеры
ГерманияЭдин Терзич
ИспанияХосе Бордалас
История личных встреч
05.04.2026Испания — Примера30-й турХетафе2 : 0Атлетик Б
25.10.2025Испания — Примера10-й турАтлетик Б0 : 1Хетафе
15.05.2025Испания — Примера36-й турХетафе0 : 2Атлетик Б
15.08.2024Испания — Примера1-й турАтлетик Б1 : 1Хетафе
03.05.2024Испания - Примера34-й турХетафе0 : 2Атлетик Б
27.09.2023Испания - Примера7-й турАтлетик Б2 : 2Хетафе
01.04.2023Испания - Примера27-й турАтлетик Б0 : 0Хетафе
18.10.2022Испания - Примера10-й турХетафе2 : 2Атлетик Б
18.03.2022Испания - Примера29-й турАтлетик Б1 : 1Хетафе
06.12.2021Испания - Примера16-й турХетафе0 : 0Атлетик Б
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона927
2
Лига чемпионов
Атлетико М922
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид921
4
Лига чемпионов
Бетис919
5
Лига Европы
Реал Сосьедад916
6
Лига конференций
Севилья914
7 Алавес1012
8 Осасуна911
9 Депортиво911
10 Сельта911
11 Леванте910
12 Эльче1010
13 Хетафе99
14 Райо Вальекано99
15 Вильярреал99
16 Атлетик Б89
17 Эспаньол98
18
Зона вылета
Расинг98
19
Зона вылета
Валенсия96
20
Зона вылета
Малага105
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Атлетик Б
0%
Ничья
0%
Хетафе
0%

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