Атлетик Б - Хетафе 25 Октября прямая трансляция
Стадион: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания), вместимость: 53289
25 Октября 2026 года в 16:00 (+03:00). Испания — Ла Лига, 10-й тур
Главный судья: Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо (Испания);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Хетафе
Хетафе
|1
|вр
|Унай Симон
|5
|зщ
|Ерай Альварес
|17
|зщ
|Юри Берчиче
|12
|зщ
|Хесус Аресо
|4
|зщ
|Айтор Паредес
|16
|пз
|Иньиго Руис де Галаррета
|7
|пз
|Алекс Беренгер
|23
|пз
|Роберт Наварро
|24
|пз
|Беньят Херенабаррена
|9
|пз
|Иньяки Уильямс
|28
|пз
|Пейо Каналес
|13
|вр
|Давид Сория
|14
|зщ
|Даниэль Карвахаль
|22
|зщ
|Хоан Мохика
|26
|зщ
|Жан Ив Валу
|8
|зщ
|Неманья Гудель
|21
|зщ
|Андрес Гарсия
|11
|пз
|Рамон Терратс
|6
|пз
|Марио Мартин
|16
|пз
|Франчо Серрано
|10
|нп
|Мартин Сатриано
|19
|нп
|Энес Унал
Главные тренеры
|Эдин Терзич
|Хосе Бордалас
История личных встреч
|05.04.2026
|Испания — Примера
|30-й тур
|2 : 0
|25.10.2025
|Испания — Примера
|10-й тур
|0 : 1
|15.05.2025
|Испания — Примера
|36-й тур
|0 : 2
|15.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 1
|03.05.2024
|Испания - Примера
|34-й тур
|0 : 2
|27.09.2023
|Испания - Примера
|7-й тур
|2 : 2
|01.04.2023
|Испания - Примера
|27-й тур
|0 : 0
|18.10.2022
|Испания - Примера
|10-й тур
|2 : 2
|18.03.2022
|Испания - Примера
|29-й тур
|1 : 1
|06.12.2021
|Испания - Примера
|16-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|9
|27
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|9
|22
| 3
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|9
|21
| 4
Лига чемпионов
|Бетис
|9
|19
| 5
Лига Европы
|Реал Сосьедад
|9
|16
| 6
Лига конференций
|Севилья
|9
|14
|7
|Алавес
|10
|12
|8
|Осасуна
|9
|11
|9
|Депортиво
|9
|11
|10
|Сельта
|9
|11
|11
|Леванте
|9
|10
|12
|Эльче
|10
|10
|13
|Хетафе
|9
|9
|14
|Райо Вальекано
|9
|9
|15
|Вильярреал
|9
|9
|16
|Атлетик Б
|8
|9
|17
|Эспаньол
|9
|8
| 18
Зона вылета
|Расинг
|9
|8
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|9
|6
| 20
Зона вылета
|Малага
|10
|5
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