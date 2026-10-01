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Хоффенхайм - Байер 25 Октября прямая трансляция

Стадион: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
25 Октября 2026 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 7-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
Хоффенхайм
Байер

Стартовый состав
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Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Байер
Леверкузен
1 Германия вр Оливер Бауман
34 Чехия зщ Владимир Цоуфал
2 Чехия зщ Робин Гранач
28 Япония зщ Коки Матида
39 Нидерланды зщ Матс Ротс
22 Австрия пз Александер Прасс
7 Косово пз Леон Авдуллаху
11 Косово нп Фисник Аслани
10 Чехия нп Адам Гложек
19 Германия нп Тим Лемперле
14 Дания нп Адам Дагим
1 Нидерланды вр Марк Флеккен
4 Англия зщ Джарелл Куанса
12 Буркина-Фасо зщ Эдмон Тапсоба
3 Испания зщ Мигель Гутьеррес
2 Аргентина зщ Факундо Медина
6 Аргентина пз Игнасио Фернандес
24 Испания пз Алеш Гарсия
19 Франция пз Мусса Диаби
30 Алжир пз Ибрахим Маза
9 Португалия пз Афонсу Морейра
14 Чехия нп Патрик Шик
Главные тренеры
Австрия Кристиан Ильцер
Испания Карлес Мартинес
История личных встреч
17.01.2026 Германия — Бундеслига 18-й тур Хоффенхайм1 : 0Байер
23.08.2025 Германия — Бундеслига 1-й тур Байер1 : 2Хоффенхайм
02.02.2025 Германия — Бундеслига 20-й тур Байер3 : 1Хоффенхайм
14.09.2024 Германия — Бундеслига 3-й тур Хоффенхайм1 : 4Байер
30.03.2024 Германия — Бундеслига 27-й тур Байер2 : 1Хоффенхайм
04.11.2023 Германия — Бундеслига 10-й тур Хоффенхайм2 : 3Байер
11.02.2023 Германия — Бундеслига 20-й тур Хоффенхайм1 : 3Байер
20.08.2022 Германия — Бундеслига 3-й тур Байер0 : 3Хоффенхайм
07.05.2022 Германия - Бундеслига 33-й тур Хоффенхайм2 : 4Байер
15.12.2021 Германия - Бундеслига 16-й тур Байер2 : 2Хоффенхайм
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария614
2
Лига чемпионов
Боруссия Д614
3
Лига чемпионов
Фрайбург613
4
Лига чемпионов
Байер613
5
Лига Европы
Майнц610
6
Лига конференций
Эльферсберг610
7 РБ Лейпциг69
8 Вердер69
9 Гамбург69
10 Аугсбург68
11 Айнтрахт Ф68
12 Кёльн67
13 Хоффенхайм66
14 Штутгарт76
15 Шальке-0465
16
Стыковая зона
Падерборн 0765
17
Зона вылета
Унион65
18
Зона вылета
Боруссия М73
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Хоффенхайм
0%
Ничья
0%
Байер
0%

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