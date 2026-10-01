Хоффенхайм - Байер 25 Октября прямая трансляция
Стадион: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
25 Октября 2026 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 7-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
Стартовый состав
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Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Байер
Леверкузен
|1
|вр
|Оливер Бауман
|34
|зщ
|Владимир Цоуфал
|2
|зщ
|Робин Гранач
|28
|зщ
|Коки Матида
|39
|зщ
|Матс Ротс
|22
|пз
|Александер Прасс
|7
|пз
|Леон Авдуллаху
|11
|нп
|Фисник Аслани
|10
|нп
|Адам Гложек
|19
|нп
|Тим Лемперле
|14
|нп
|Адам Дагим
|1
|вр
|Марк Флеккен
|4
|зщ
|Джарелл Куанса
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
|3
|зщ
|Мигель Гутьеррес
|2
|зщ
|Факундо Медина
|6
|пз
|Игнасио Фернандес
|24
|пз
|Алеш Гарсия
|19
|пз
|Мусса Диаби
|30
|пз
|Ибрахим Маза
|9
|пз
|Афонсу Морейра
|14
|нп
|Патрик Шик
Главные тренеры
|Кристиан Ильцер
|Карлес Мартинес
История личных встреч
|17.01.2026
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|1 : 0
|23.08.2025
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|1 : 2
|02.02.2025
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|3 : 1
|14.09.2024
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|1 : 4
|30.03.2024
|Германия — Бундеслига
|27-й тур
|2 : 1
|04.11.2023
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|2 : 3
|11.02.2023
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|1 : 3
|20.08.2022
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|0 : 3
|07.05.2022
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|2 : 4
|15.12.2021
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|6
|14
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|6
|14
| 3
Лига чемпионов
|Фрайбург
|6
|13
| 4
Лига чемпионов
|Байер
|6
|13
| 5
Лига Европы
|Майнц
|6
|10
| 6
Лига конференций
|Эльферсберг
|6
|10
|7
|РБ Лейпциг
|6
|9
|8
|Вердер
|6
|9
|9
|Гамбург
|6
|9
|10
|Аугсбург
|6
|8
|11
|Айнтрахт Ф
|6
|8
|12
|Кёльн
|6
|7
|13
|Хоффенхайм
|6
|6
|14
|Штутгарт
|7
|6
|15
|Шальке-04
|6
|5
| 16
Стыковая зона
|Падерборн 07
|6
|5
| 17
Зона вылета
|Унион
|6
|5
| 18
Зона вылета
|Боруссия М
|7
|3
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