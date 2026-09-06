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Шлёнск - Вечиста Краков 25 Октября прямая трансляция

Стадион: Тарчиньски Арена (Вроцлав, Польша), вместимость: 42771
25 Октября 2026 года в 14:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 12-й тур
Шлёнск
Вечиста Краков

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Составы команд
Шлёнск
Вроцлав
Вечиста Краков
Краков
Главные тренеры
СловенияАнте Шимунджа
История личных встреч
17.10.2026Польша — Экстракласса11-й турВечиста Краков3 : 2Шлёнск
10.10.2026Польша — Экстракласса10-й турШлёнск1 : 4
18.09.2026Польша — Экстракласса9-й тур2 : 1Шлёнск
12.09.2026Польша — Экстракласса8-й турШлёнск1 : 2
06.09.2026Польша — Экстракласса7-й тур2 : 1Шлёнск
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Гурник З1227
2
Лига чемпионов
Лех П1025
3
Лига Европы
Легия1123
4
Лига конференций
Погонь1021
5 Пяст1220
6 Заглембе Л1219
7 Висла Кр1118
8 Корона1218
9 ГКС Катовице1218
10 Висла Плоцк1014
11 Мотор1213
12 Ягеллония1012
13 Краковия1212
14 Видзев1211
15 Радомяк118
16
Зона вылета
Вечиста Краков118
17
Зона вылета
Шлёнск116
18
Зона вылета
Ракув116
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Шлёнск
0%
Ничья
0%
Вечиста Краков
0%

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