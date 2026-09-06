Шлёнск - Вечиста Краков 25 Октября прямая трансляция
Стадион: Тарчиньски Арена (Вроцлав, Польша), вместимость: 42771
25 Октября 2026 года в 14:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 12-й тур
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Составы команд
Шлёнск
Вроцлав
Вечиста Краков
Краков
Главные тренеры
|Анте Шимунджа
История личных встреч
|17.10.2026
|Польша — Экстракласса
|11-й тур
|3 : 2
|10.10.2026
|Польша — Экстракласса
|10-й тур
|1 : 4
|18.09.2026
|Польша — Экстракласса
|9-й тур
|2 : 1
|12.09.2026
|Польша — Экстракласса
|8-й тур
|1 : 2
|06.09.2026
|Польша — Экстракласса
|7-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Гурник З
|12
|27
| 2
Лига чемпионов
|Лех П
|10
|25
| 3
Лига Европы
|Легия
|11
|23
| 4
Лига конференций
|Погонь
|10
|21
|5
|Пяст
|12
|20
|6
|Заглембе Л
|12
|19
|7
|Висла Кр
|11
|18
|8
|Корона
|12
|18
|9
|ГКС Катовице
|12
|18
|10
|Висла Плоцк
|10
|14
|11
|Мотор
|12
|13
|12
|Ягеллония
|10
|12
|13
|Краковия
|12
|12
|14
|Видзев
|12
|11
|15
|Радомяк
|11
|8
| 16
Зона вылета
|Вечиста Краков
|11
|8
| 17
Зона вылета
|Шлёнск
|11
|6
| 18
Зона вылета
|Ракув
|11
|6
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