Волга Ул - Велес 25 Октября прямая трансляция
25 Октября 2026 года в 13:30 (+03:00). Россия — Лига Pari, 15-й тур
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Составы команд
Волга Ул
Ульяновск
Велес
Москва
Главные тренеры
|Михаил Владимирович Белов
|Александр Александрович Грищенко
|Александр Александрович Грищенко
|Александр Александрович Грищенко
|Александр Александрович Грищенко
|Алексей Борисович Стукалов
История личных встреч
|04.10.2026
|Россия — Лига Pari
|21-й тур
|1 : 2
|28.05.2025
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 15-й тур
|1 : 2
|13.04.2025
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 7-й тур
|3 : 2
|12.11.2023
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 1-й этап. 18-й тур
|0 : 0
|16.07.2023
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 1-й этап. 1-й тур
|1 : 0
|26.03.2023
|Россия — Мелбет Первая лига
|24-й тур
|0 : 0
|04.09.2022
|Россия — Мелбет Первая лига
|8-й тур
|0 : 2
|30.09.2020
|Кубок России
|Группа 1
|2 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Нижний Новгород
|15
|40
| 2
Повышение
|Сочи
|14
|29
| 3
Плей-офф за повышение
|Торпедо М
|15
|28
| 4
Плей-офф за повышение
|Спартак Кс
|14
|27
|5
|Велес
|15
|27
|6
|Урал
|14
|25
|7
|Уфа
|15
|21
|8
|Шинник
|14
|20
|9
|Ротор
|15
|19
|10
|Волга Ул
|15
|18
|11
|Арсенал Т
|14
|16
|12
|Челябинск
|14
|15
|13
|Енисей
|15
|14
|14
|КАМАЗ
|14
|13
|15
|Ленинградец
|14
|13
| 16
Зона вылета
|Нефтехимик
|14
|12
| 17
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|15
|10
| 18
Зона вылета
|Текстильщик
|14
|10
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