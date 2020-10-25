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Волга Ул - Велес 25 Октября прямая трансляция

25 Октября 2026 года в 13:30 (+03:00). Россия — Лига Pari, 15-й тур
Волга Ул
Велес

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Составы команд
Волга Ул
Ульяновск
Велес
Москва
Главные тренеры
РоссияМихаил Владимирович Белов
РоссияАлександр Александрович Грищенко
РоссияАлександр Александрович Грищенко
РоссияАлександр Александрович Грищенко
РоссияАлександр Александрович Грищенко
РоссияАлексей Борисович Стукалов
История личных встреч
04.10.2026Россия — Лига Pari21-й турВелес1 : 2Волга Ул
28.05.2025Россия — Leon-Вторая лига АГруппа Золото. 2-й этап. 15-й турВелес1 : 2Волга Ул
13.04.2025Россия — Leon-Вторая лига АГруппа Золото. 2-й этап. 7-й турВолга Ул3 : 2Велес
12.11.2023Россия — Leon-Вторая лига АГруппа Золото. 1-й этап. 18-й турВелес0 : 0Волга Ул
16.07.2023Россия — Leon-Вторая лига АГруппа Золото. 1-й этап. 1-й турВолга Ул1 : 0Велес
26.03.2023Россия — Мелбет Первая лига24-й турВелес0 : 0Волга Ул
04.09.2022Россия — Мелбет Первая лига8-й турВолга Ул0 : 2Велес
30.09.2020Кубок РоссииГруппа 1Волга Ул2 : 4Велес
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Нижний Новгород1540
2
Повышение
Сочи1429
3
Плей-офф за повышение
Торпедо М1528
4
Плей-офф за повышение
Спартак Кс1427
5 Велес1527
6 Урал1425
7 Уфа1521
8 Шинник1420
9 Ротор1519
10 Волга Ул1518
11 Арсенал Т1416
12 Челябинск1415
13 Енисей1514
14 КАМАЗ1413
15 Ленинградец1413
16
Зона вылета
Нефтехимик1412
17
Зона вылета
СКА-Хабаровск1510
18
Зона вылета
Текстильщик1410
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Волга Ул
0%
Ничья
0%
Велес
0%

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