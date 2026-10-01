21:19 ()
Расписание матчей
Суббота 24 октября
Воскресенье 25 октября
Свернуть список

Ягеллония - Висла Плоцк 25 Октября прямая трансляция

Стадион: Мейски (Белосток, Польша), вместимость: 22372
25 Октября 2026 года в 16:45 (+03:00). Польша — Экстракласса, 12-й тур
Ягеллония
Висла Плоцк

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
Ягеллония
Белосток
Висла Плоцк
Плоцк
Главные тренеры
ПольшаАдриан Семенец
История личных встреч
21.03.2026Польша — Экстракласса26-й турЯгеллония1 : 2Висла Плоцк
19.09.2025Польша — Экстракласса9-й турВисла Плоцк0 : 1Ягеллония
21.04.2023Польша - ЭкстраклассаЭкстракласса. 29-й турВисла Плоцк2 : 4Ягеллония
07.10.2022Польша - ЭкстраклассаЭкстракласса. 12-й турЯгеллония1 : 1Висла Плоцк
13.03.2022Польша - ЭкстраклассаЭкстракласса. 25-й турЯгеллония0 : 1Висла Плоцк
18.09.2021Польша - ЭкстраклассаЭкстракласса. 8-й турВисла Плоцк3 : 0Ягеллония
18.04.2021Польша - ЭкстраклассаЭкстракласса. 25-й турВисла Плоцк2 : 2Ягеллония
23.11.2020Польша - ЭкстраклассаЭкстракласса. 10-й турЯгеллония5 : 2Висла Плоцк
06.06.2020Польша - ЭкстраклассаЭкстракласса. 28-й турЯгеллония2 : 2Висла Плоцк
27.10.2019Польша - ЭкстраклассаЭкстракласса. 13-й турВисла Плоцк3 : 1Ягеллония
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Гурник З1227
2
Лига чемпионов
Лех П1025
3
Лига Европы
Легия1123
4
Лига конференций
Погонь1021
5 Пяст1220
6 Заглембе Л1219
7 Висла Кр1118
8 Корона1218
9 ГКС Катовице1218
10 Висла Плоцк1014
11 Мотор1213
12 Ягеллония1012
13 Краковия1212
14 Видзев1211
15 Радомяк118
16
Зона вылета
Вечиста Краков118
17
Зона вылета
Шлёнск116
18
Зона вылета
Ракув116
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Ягеллония
0%
Ничья
0%
Висла Плоцк
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close