Халл Сити - Брентфорд 25 Октября прямая трансляция
Стадион: МКМ (Халл, Англия), вместимость: 25504
25 Октября 2026 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 8-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
Стартовый состав
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Составы команд
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Брентфорд
Лондон
|19
|вр
|Константинос Цолакис
|2
|зщ
|Льюи Койл
|6
|зщ
|Семи Аджайи
|15
|зщ
|Джон Иган
|22
|зщ
|Лукас Херрингтон
|3
|зщ
|Райан Джилз
|27
|пз
|Реган Слейтер
|42
|пз
|Тим Айрогбунам
|21
|пз
|Эллиот Страуд
|10
|нп
|Мохамед Беллуми
|9
|нп
|Оливер Макбарни
|1
|вр
|Кивин Келлехер
|33
|зщ
|Микаель Кайоде
|4
|зщ
|Сепп ван ден Берг
|20
|зщ
|Кристоффер Аер
|23
|зщ
|Кин Льюис-Поттер
|8
|пз
|Матиас Йенсен
|18
|пз
|Мамаду Сангаре
|7
|пз
|Кевин Шаде
|24
|нп
|Миккель Дамсгор
|19
|нп
|Джейдон Энтони
|9
|нп
|Игор Тьяго
Главные тренеры
|Сергей Якирович
|Кит Эндрюс
История личных встреч
|01.02.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 30-й тур
|1 : 5
|17.08.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|1 : 1
|23.02.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 34-й тур
|5 : 1
|15.12.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|2 : 0
|06.05.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|1 : 1
|09.12.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|3 : 2
|26.04.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 36-й тур
|2 : 0
|03.11.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|8
|21
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|7
|18
| 3
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|7
|16
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|7
|13
| 5
Лига Европы
|Ливерпуль
|7
|12
| 6
Лига Европы
|Астон Вилла
|8
|11
| 7
Лига конференций
|Брентфорд
|7
|10
|8
|Лидс Юнайтед
|7
|10
|9
|Эвертон
|7
|10
|10
|Ипсвич Таун
|8
|10
|11
|Халл Сити
|7
|9
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|8
|13
|Манчестер Юнайтед
|7
|7
|14
|Кристал Пэлас
|7
|7
|15
|Борнмут
|7
|6
|16
|Тоттенхэм Хотспур
|7
|6
|17
|Ноттингем Форест
|8
|6
| 18
Зона вылета
|Ковентри Сити
|7
|6
| 19
Зона вылета
|Фулхэм
|7
|5
| 20
Зона вылета
|Сандерленд
|7
|4
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