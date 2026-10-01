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Халл Сити - Брентфорд 25 Октября прямая трансляция

Стадион: МКМ (Халл, Англия), вместимость: 25504
25 Октября 2026 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 8-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
Халл Сити
Брентфорд

Стартовый состав
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Составы команд
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Брентфорд
Лондон
19ГрецияврКонстантинос Цолакис
2АнглиязщЛьюи Койл
6НигериязщСеми Аджайи
15ИрландиязщДжон Иган
22АвстралиязщЛукас Херрингтон
3АнглиязщРайан Джилз
27АнглияпзРеган Слейтер
42АнглияпзТим Айрогбунам
21ШвецияпзЭллиот Страуд
10АлжирнпМохамед Беллуми
9ШотландиянпОливер Макбарни
1ИрландияврКивин Келлехер
33ИталиязщМикаель Кайоде
4НидерландызщСепп ван ден Берг
20НорвегиязщКристоффер Аер
23АнглиязщКин Льюис-Поттер
8ДанияпзМатиас Йенсен
18МалипзМамаду Сангаре
7ГерманияпзКевин Шаде
24ДаниянпМиккель Дамсгор
19АнглиянпДжейдон Энтони
9БразилиянпИгор Тьяго
Главные тренеры
Босния и ГерцеговинаСергей Якирович
ИрландияКит Эндрюс
История личных встреч
01.02.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 30-й турХалл Сити1 : 5Брентфорд
17.08.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й турБрентфорд1 : 1Халл Сити
23.02.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 34-й турБрентфорд5 : 1Халл Сити
15.12.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й турХалл Сити2 : 0Брентфорд
06.05.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 46-й турБрентфорд1 : 1Халл Сити
09.12.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й турХалл Сити3 : 2Брентфорд
26.04.2016Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 36-й турХалл Сити2 : 0Брентфорд
03.11.2015Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 15-й турБрентфорд0 : 2Халл Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити821
2
Лига чемпионов
Арсенал718
3
Лига чемпионов
Брайтон энд Хоув Альбион716
4
Лига чемпионов
Челси713
5
Лига Европы
Ливерпуль712
6
Лига Европы
Астон Вилла811
7
Лига конференций
Брентфорд710
8 Лидс Юнайтед710
9 Эвертон710
10 Ипсвич Таун810
11 Халл Сити79
12 Ньюкасл Юнайтед78
13 Манчестер Юнайтед77
14 Кристал Пэлас77
15 Борнмут76
16 Тоттенхэм Хотспур76
17 Ноттингем Форест86
18
Зона вылета
Ковентри Сити76
19
Зона вылета
Фулхэм75
20
Зона вылета
Сандерленд74
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Халл Сити
0%
Ничья
0%
Брентфорд
100%

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