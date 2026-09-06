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Буковина - Кривбасс 25 Октября прямая трансляция

Стадион: Украина (Львов, Украина), вместимость: 28051
25 Октября 2026 года в 14:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 10-й тур
Буковина
Кривбасс

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Составы команд
Буковина
Черновцы
Кривбасс
Кривой Рог
Главные тренеры
Нидерланды Патрик ван Леуэн
История личных встреч
17.10.2026 Украина — Премьер-лига 9-й тур 4 : 1Буковина
11.10.2026 Украина — Премьер-лига 8-й тур Буковина2 : 2
19.09.2026 Украина — Премьер-лига 7-й тур 2 : 0Буковина
13.09.2026 Украина — Премьер-лига 6-й тур Буковина1 : 1
06.09.2026 Украина — Премьер-лига 5-й тур 0 : 0Буковина
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Полесье1025
2
Лига конференций
Шахтёр924
3
Лига конференций
Металлист 1925921
4 Динамо К919
5 Карпаты915
6 ЛНЗ Черкассы1015
7 Заря914
8 Колос911
9 Эпицентр109
10 Верес109
11 Левый Берег98
12 Буковина98
13
Стыковая зона
Оболонь-Бровар97
14
Стыковая зона
Черноморец85
15
Зона вылета
Кудровка105
16
Зона вылета
Кривбасс75
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Буковина
0%
Ничья
0%
Кривбасс
0%

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