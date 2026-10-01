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Черноморец - Карпаты 25 Октября прямая трансляция

Стадион: Черноморец (Одесса, Украина), вместимость: 34164
25 Октября 2026 года в 14:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 10-й тур
Черноморец
Карпаты

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Составы команд
Черноморец
Одесса
Карпаты
Львов
Главные тренеры
Украина Александр Кучер
Украина Роман Иосифович Григорчук
Испания Франсиско Фернандес
История личных встреч
30.03.2025 Украина — Премьер-лига 22-й тур Карпаты4 : 0Черноморец
21.09.2024 Украина — Премьер-лига 7-й тур Черноморец0 : 1Карпаты
21.05.2019 Украина - Премьер-лига Плей-офф за право остаться. 8-й тур Черноморец3 : 1Карпаты
23.04.2019 Украина - Премьер-лига Плей-офф за право остаться. 3-й тур Карпаты0 : 0Черноморец
28.10.2018 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. 2-й тур Черноморец0 : 5Карпаты
29.07.2018 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. 13-й тур Карпаты1 : 0Черноморец
05.05.2018 Украина - Премьер-лига Плей-офф за право остаться. 8-й тур Черноморец1 : 1Карпаты
31.03.2018 Украина - Премьер-лига Плей-офф за право остаться. 3-й тур Карпаты3 : 1Черноморец
24.02.2018 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. 21-й тур Черноморец0 : 0Карпаты
24.09.2017 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. 10-й тур Карпаты1 : 1Черноморец
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Полесье1025
2
Лига конференций
Шахтёр924
3
Лига конференций
Металлист 1925921
4 Динамо К919
5 Карпаты915
6 ЛНЗ Черкассы1015
7 Заря914
8 Колос911
9 Эпицентр109
10 Верес109
11 Левый Берег98
12 Буковина98
13
Стыковая зона
Оболонь-Бровар97
14
Стыковая зона
Черноморец85
15
Зона вылета
Кудровка105
16
Зона вылета
Кривбасс75
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Черноморец
0%
Ничья
0%
Карпаты
0%

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