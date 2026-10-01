Черноморец - Карпаты 25 Октября прямая трансляция
Стадион: Черноморец (Одесса, Украина), вместимость: 34164
25 Октября 2026 года в 14:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 10-й тур
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Черноморец
Одесса
Карпаты
Львов
Главные тренеры
|Александр Кучер
|Роман Иосифович Григорчук
|Франсиско Фернандес
История личных встреч
|30.03.2025
|Украина — Премьер-лига
|22-й тур
|4 : 0
|21.09.2024
|Украина — Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 1
|21.05.2019
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф за право остаться. 8-й тур
|3 : 1
|23.04.2019
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф за право остаться. 3-й тур
|0 : 0
|28.10.2018
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. 2-й тур
|0 : 5
|29.07.2018
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. 13-й тур
|1 : 0
|05.05.2018
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф за право остаться. 8-й тур
|1 : 1
|31.03.2018
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф за право остаться. 3-й тур
|3 : 1
|24.02.2018
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. 21-й тур
|0 : 0
|24.09.2017
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. 10-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Полесье
|10
|25
| 2
Лига конференций
|Шахтёр
|9
|24
| 3
Лига конференций
|Металлист 1925
|9
|21
|4
|Динамо К
|9
|19
|5
|Карпаты
|9
|15
|6
|ЛНЗ Черкассы
|10
|15
|7
|Заря
|9
|14
|8
|Колос
|9
|11
|9
|Эпицентр
|10
|9
|10
|Верес
|10
|9
|11
|Левый Берег
|9
|8
|12
|Буковина
|9
|8
| 13
Стыковая зона
|Оболонь-Бровар
|9
|7
| 14
Стыковая зона
|Черноморец
|8
|5
| 15
Зона вылета
|Кудровка
|10
|5
| 16
Зона вылета
|Кривбасс
|7
|5
Кто победит?
0 голосов болельщиков