21:12 ()
Расписание матчей
Суббота 24 октября
Воскресенье 25 октября
Свернуть список

Ростов - Локомотив М 25 Октября прямая трансляция

Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
25 Октября 2026 года в 13:45 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 12-й тур
Ростов
Локомотив М

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
РоссияДмитрий Сергеевич Кириченко
РоссияМихаил Михайлович Галактионов
История личных встреч
18.08.2026Fonbet Кубок РоссииГруппа D. 2-й турРостов1 : 0Локомотив М
24.01.2026Товарищеские матчи (клубы) — 2026Локомотив М1 : 1Ростов
30.11.2025Мир Российская Премьер-лига17-й турРостов1 : 3Локомотив М
23.08.2025Мир Российская Премьер-лига6-й турЛокомотив М3 : 3Ростов
30.04.2025Fonbet Кубок России1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)Локомотив М0 : 2Ростов
26.04.2025Мир Российская Премьер-лига26-й турРостов1 : 1Локомотив М
04.02.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Локомотив М2 : 0Ростов
23.10.2024Fonbet Кубок РоссииГруппа B. 6-й турРостов2 : 2 7 : 8Локомотив М
25.08.2024Мир Российская Премьер-лига6-й турЛокомотив М3 : 2Ростов
30.07.2024Fonbet Кубок РоссииГруппа B. 1-й турЛокомотив М1 : 0Ростов
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Динамо М1225
2 Зенит1124
3 Спартак М1123
4 ЦСКА1122
5 Краснодар1122
6 Оренбург1216
7 Динамо Мх1113
8 Балтика1113
9 Ростов1112
10 Крылья Советов1112
11 Рубин1112
12 Акрон1212
13
Стыковая зона
Локомотив М1111
14
Стыковая зона
Ахмат1211
15
Зона вылета
Родина129
16
Зона вылета
Факел126
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Ростов
0%
Ничья
0%
Локомотив М
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close