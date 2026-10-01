Ростов - Локомотив М 25 Октября прямая трансляция
Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
25 Октября 2026 года в 13:45 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 12-й тур
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Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
|Дмитрий Сергеевич Кириченко
|Михаил Михайлович Галактионов
История личных встреч
|18.08.2026
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 2-й тур
|1 : 0
|24.01.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|1 : 1
|30.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 3
|23.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 3
|30.04.2025
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|0 : 2
|26.04.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 1
|04.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 0
|23.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 6-й тур
|2 : 2 7 : 8
|25.08.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 2
|30.07.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 1-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо М
|12
|25
|2
|Зенит
|11
|24
|3
|Спартак М
|11
|23
|4
|ЦСКА
|11
|22
|5
|Краснодар
|11
|22
|6
|Оренбург
|12
|16
|7
|Динамо Мх
|11
|13
|8
|Балтика
|11
|13
|9
|Ростов
|11
|12
|10
|Крылья Советов
|11
|12
|11
|Рубин
|11
|12
|12
|Акрон
|12
|12
| 13
Стыковая зона
|Локомотив М
|11
|11
| 14
Стыковая зона
|Ахмат
|12
|11
| 15
Зона вылета
|Родина
|12
|9
| 16
Зона вылета
|Факел
|12
|6
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