21:18 ()
Расписание матчей
Суббота 24 октября
Воскресенье 25 октября
Свернуть список

Славия-Мозырь - Торпедо-БелАЗ 25 Октября прямая трансляция

Стадион: Юность (Мозырь, Беларусь), вместимость: 5353
25 Октября 2026 года в 15:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 26-й тур
Славия-Мозырь
Торпедо-БелАЗ

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
Славия-Мозырь
Мозырь
Торпедо-БелАЗ
Жодино
История личных встреч
14.06.2026Беларусь — Высшая лига11-й турТорпедо-БелАЗ1 : 1Славия-Мозырь
18.10.2025Беларусь — Высшая лига25-й турТорпедо-БелАЗ3 : 2Славия-Мозырь
20.05.2025Беларусь — Высшая лига10-й турСлавия-Мозырь1 : 0Торпедо-БелАЗ
01.12.2024Беларусь — Высшая лига30-й турСлавия-Мозырь0 : 2Торпедо-БелАЗ
05.07.2024Беларусь — Высшая лига15-й турТорпедо-БелАЗ3 : 0Славия-Мозырь
15.09.2023Беларусь - Высшая лига21-й турТорпедо-БелАЗ2 : 2Славия-Мозырь
10.05.2023Кубок Беларуси1/2 финала. 2-й матчТорпедо-БелАЗ0 : 0Славия-Мозырь
29.04.2023Беларусь - Высшая лига6-й турСлавия-Мозырь0 : 1Торпедо-БелАЗ
18.04.2023Кубок Беларуси1/2 финала. 1-й матчСлавия-Мозырь0 : 1Торпедо-БелАЗ
03.09.2022Беларусь - Высшая лига20-й турТорпедо-БелАЗ1 : 1Славия-Мозырь
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Динамо Мн2555
2
Лига конференций
МЛ Витебск2453
3
Лига конференций
Ислочь2552
4 Динамо-Брест2544
5 Неман2543
6 Витебск2540
7 Гомель2640
8 Минск2634
9 Торпедо-БелАЗ2533
10 Славия-Мозырь2528
11 Барановичи2628
12 Арсенал Дз2523
13 БАТЭ2521
14
Стыковая зона
Белшина2421
15
Зона вылета
Днепр М2519
16
Зона вылета
Нафтан2617
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Славия-Мозырь
0%
Ничья
0%
Торпедо-БелАЗ
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close