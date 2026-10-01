Славия-Мозырь - Торпедо-БелАЗ 25 Октября прямая трансляция
Стадион: Юность (Мозырь, Беларусь), вместимость: 5353
25 Октября 2026 года в 15:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 26-й тур
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Славия-Мозырь
Мозырь
Торпедо-БелАЗ
Жодино
История личных встреч
|14.06.2026
|Беларусь — Высшая лига
|11-й тур
|1 : 1
|18.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|25-й тур
|3 : 2
|20.05.2025
|Беларусь — Высшая лига
|10-й тур
|1 : 0
|01.12.2024
|Беларусь — Высшая лига
|30-й тур
|0 : 2
|05.07.2024
|Беларусь — Высшая лига
|15-й тур
|3 : 0
|15.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|2 : 2
|10.05.2023
|Кубок Беларуси
|1/2 финала. 2-й матч
|0 : 0
|29.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|0 : 1
|18.04.2023
|Кубок Беларуси
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 1
|03.09.2022
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Динамо Мн
|25
|55
| 2
Лига конференций
|МЛ Витебск
|24
|53
| 3
Лига конференций
|Ислочь
|25
|52
|4
|Динамо-Брест
|25
|44
|5
|Неман
|25
|43
|6
|Витебск
|25
|40
|7
|Гомель
|26
|40
|8
|Минск
|26
|34
|9
|Торпедо-БелАЗ
|25
|33
|10
|Славия-Мозырь
|25
|28
|11
|Барановичи
|26
|28
|12
|Арсенал Дз
|25
|23
|13
|БАТЭ
|25
|21
| 14
Стыковая зона
|Белшина
|24
|21
| 15
Зона вылета
|Днепр М
|25
|19
| 16
Зона вылета
|Нафтан
|26
|17
Кто победит?
0 голосов болельщиков