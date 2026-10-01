Кристал Пэлас - Ньюкасл Юнайтед 25 Октября прямая трансляция
Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
25 Октября 2026 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 8-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия);
Стартовый состав
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Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
|44
|вр
|Вальтер Бенитес
|6
|зщ
|Джейди Канво
|26
|зщ
|Крис Ричардс
|25
|зщ
|Анан Халаили
|5
|зщ
|Аксель Дисаси
|20
|пз
|Адам Уортон
|3
|пз
|Тайрик Митчелл
|18
|пз
|Даити Камада
|9
|пз
|Эдди Нкетиа
|10
|нп
|Йереми Пино
|11
|нп
|Дуайт Макнил
|21
|вр
|Лукаш Горничек
|12
|зщ
|Малик Тшау
|4
|зщ
|Свен Ботман
|3
|зщ
|Льюис Холл
|6
|пз
|Нико Гонсалес
|67
|пз
|Льюис Майли
|11
|пз
|Харви Барнс
|9
|пз
|Йоан Висса
|28
|пз
|Джо Уиллок
|7
|пз
|Жоэлинтон
|23
|нп
|Джейкоб Мёрфи
Главные тренеры
|Пьер Саж
|Эдди Хау
|Маттиас Яйссле
История личных встреч
|12.04.2026
|Англия — Премьер-лига
|32-й тур
|2 : 1
|04.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 0
|16.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|5 : 0
|30.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|24.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 0
|21.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|4 : 0
|21.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 0
|09.11.2022
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|0 : 0 3 : 2
|03.09.2022
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 0
|20.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|8
|21
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|7
|18
| 3
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|7
|16
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|7
|13
| 5
Лига Европы
|Ливерпуль
|7
|12
| 6
Лига Европы
|Астон Вилла
|8
|11
| 7
Лига конференций
|Брентфорд
|7
|10
|8
|Лидс Юнайтед
|7
|10
|9
|Эвертон
|7
|10
|10
|Ипсвич Таун
|8
|10
|11
|Халл Сити
|7
|9
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|8
|13
|Манчестер Юнайтед
|7
|7
|14
|Кристал Пэлас
|7
|7
|15
|Борнмут
|7
|6
|16
|Тоттенхэм Хотспур
|7
|6
|17
|Ноттингем Форест
|8
|6
| 18
Зона вылета
|Ковентри Сити
|7
|6
| 19
Зона вылета
|Фулхэм
|7
|5
| 20
Зона вылета
|Сандерленд
|7
|4
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