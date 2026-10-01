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Кристал Пэлас - Ньюкасл Юнайтед 25 Октября прямая трансляция

Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
25 Октября 2026 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 8-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия);
Кристал Пэлас
Ньюкасл Юнайтед

Стартовый состав
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Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
44АргентинаврВальтер Бенитес
6ФранциязщДжейди Канво
26СШАзщКрис Ричардс
25ИзраильзщАнан Халаили
5ФранциязщАксель Дисаси
20АнглияпзАдам Уортон
3АнглияпзТайрик Митчелл
18ЯпонияпзДаити Камада
9АнглияпзЭдди Нкетиа
10ИспаниянпЙереми Пино
11АнглиянпДуайт Макнил
21ЧехияврЛукаш Горничек
12ГерманиязщМалик Тшау
4НидерландызщСвен Ботман
3АнглиязщЛьюис Холл
6ИспанияпзНико Гонсалес
67АнглияпзЛьюис Майли
11АнглияпзХарви Барнс
9ДР КонгопзЙоан Висса
28АнглияпзДжо Уиллок
7Бразилияпз Жоэлинтон
23АнглиянпДжейкоб Мёрфи
Главные тренеры
ФранцияПьер Саж
АнглияЭдди Хау
ГерманияМаттиас Яйссле
История личных встреч
12.04.2026Англия — Премьер-лига32-й турКристал Пэлас2 : 1Ньюкасл Юнайтед
04.01.2026Англия — Премьер-лига20-й турНьюкасл Юнайтед2 : 0Кристал Пэлас
16.04.2025Англия — Премьер-лига29-й турНьюкасл Юнайтед5 : 0Кристал Пэлас
30.11.2024Англия — Премьер-лига13-й турКристал Пэлас1 : 1Ньюкасл Юнайтед
24.04.2024Англия - Премьер-лига29-й турКристал Пэлас2 : 0Ньюкасл Юнайтед
21.10.2023Англия - Премьер-лига9-й турНьюкасл Юнайтед4 : 0Кристал Пэлас
21.01.2023Англия - Премьер-лига21-й турКристал Пэлас0 : 0Ньюкасл Юнайтед
09.11.2022Англия - Кубок лиги3-й раундНьюкасл Юнайтед0 : 0 3 : 2Кристал Пэлас
03.09.2022Англия - Премьер-лига6-й турНьюкасл Юнайтед0 : 0Кристал Пэлас
20.04.2022Англия - Премьер-лига30-й турНьюкасл Юнайтед1 : 0Кристал Пэлас
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити821
2
Лига чемпионов
Арсенал718
3
Лига чемпионов
Брайтон энд Хоув Альбион716
4
Лига чемпионов
Челси713
5
Лига Европы
Ливерпуль712
6
Лига Европы
Астон Вилла811
7
Лига конференций
Брентфорд710
8 Лидс Юнайтед710
9 Эвертон710
10 Ипсвич Таун810
11 Халл Сити79
12 Ньюкасл Юнайтед78
13 Манчестер Юнайтед77
14 Кристал Пэлас77
15 Борнмут76
16 Тоттенхэм Хотспур76
17 Ноттингем Форест86
18
Зона вылета
Ковентри Сити76
19
Зона вылета
Фулхэм75
20
Зона вылета
Сандерленд74
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Кристал Пэлас
0%
Ничья
0%
Ньюкасл Юнайтед
100%

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