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Мотор - Легия 05 Сентября прямая трансляция

Стадион: Арена Люблин (Люблин, Польша), вместимость: 15500
05 Сентября 2026 года в 21:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 7-й тур
Мотор
Легия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мотор - Легия, которое состоится 05 Сентября 2026 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Люблин (Люблин, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мотор
Люблин
Легия
Варшава
Главные тренеры
Польша Марек Папшун
История личных встреч
23.05.2026 Польша — Экстракласса 34-й тур Легия4 : 0Мотор
01.12.2025 Польша — Экстракласса 17-й тур Мотор1 : 1Легия
10.03.2025 Польша — Экстракласса 24-й тур Мотор3 : 3Легия
01.09.2024 Польша — Экстракласса 7-й тур Легия5 : 2Мотор
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Лех П513
2
Лига чемпионов
Легия612
3
Лига Европы
Гурник З512
4
Лига конференций
Висла Кр610
5 ГКС Катовице59
6 Ягеллония59
7 Погонь58
8 Заглембе Л58
9 Корона58
10 Краковия68
11 Пяст67
12 Радомяк67
13 Видзев66
14 Шлёнск66
15 Мотор65
16
Зона вылета
Висла Плоцк54
17
Зона вылета
Вечиста Краков53
18
Зона вылета
Ракув50
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Мотор
0%
Ничья
0%
Легия
0%

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