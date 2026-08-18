«Локомотив» взял Батракова на матч с «Ростовом», несмотря на слухи о трансфере

Дата публикации: 18-08-2026 11:54

Алексей Батраков находится вместе с «Локомотивом» в Ростове-на-Дону. Полузащитник прибыл на вокзал города в составе московской команды перед матчем Фонбет Кубка России с «Ростовом».

Пресс-служба железнодорожников опубликовала видео с футболистом. Батраков оказался в расположении клуба, несмотря на появившиеся сообщения о скором переходе в «Галатасарай».

Турецкие инсайдеры утверждали, что уже сегодня полузащитник должен отправиться в Стамбул для прохождения медицинского обследования и подписания контракта. Ожидаемая сумма трансфера — €25 млн.

Пока Батраков остаётся с «Локомотивом». Он готовится к кубковой встрече с «Ростовом», а информация о его ближайшем будущем официального подтверждения не получила.

В прошлом сезоне 22-летний хавбек провёл 36 матчей во всех турнирах. Батраков забил 17 голов и сделал 12 результативных передач.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в €28 млн. Теперь ближайший матч «Локомотива» может дать дополнительное понимание того, действительно ли трансфер Батракова в «Галатасарай» находится на финальной стадии.