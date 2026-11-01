ЦСКА - Ахмат 21 Ноября прямая трансляция
Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
21 Ноября 2026 года в 19:45 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 15-й тур
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
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Составы команд
ЦСКА
Москва
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
|Дмитрий Игоревич Игдисамов
|Ролан Александрович Гусев
История личных встреч
|01.03.2026
|Мир Российская Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 0
|27.07.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 1
|04.05.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 1
|22.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 6-й тур
|1 : 0
|28.09.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 0
|27.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 3-й тур
|0 : 2
|13.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 2
|20.04.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 2
|30.07.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 3
|29.04.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|14
|31
|2
|Динамо М
|14
|31
|3
|Спартак М
|14
|29
|4
|Краснодар
|14
|26
|5
|ЦСКА
|14
|26
|6
|Ростов
|14
|19
|7
|Крылья Советов
|14
|18
|8
|Рубин
|14
|18
|9
|Балтика
|14
|17
|10
|Оренбург
|14
|17
|11
|Динамо Мх
|14
|16
|12
|Ахмат
|14
|14
| 13
Стыковая зона
|Родина
|14
|12
| 14
Стыковая зона
|Акрон
|14
|12
| 15
Зона вылета
|Локомотив М
|14
|11
| 16
Зона вылета
|Факел
|14
|6
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