ЦСКА - Ахмат 21 Ноября прямая трансляция

Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000 21 Ноября 2026 года в 19:45 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига , 15-й тур

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





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Составы команд ЦСКА Москва Ахмат Грозный Главные тренеры Дмитрий Игоревич Игдисамов Ролан Александрович Гусев История личных встреч 01.03.2026 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур 1 : 0 27.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 2-й тур 2 : 1 04.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 27-й тур 1 : 1 22.10.2024 Fonbet Кубок России Группа C. 6-й тур 1 : 0 28.09.2024 Мир Российская Премьер-лига 10-й тур 3 : 0 27.08.2024 Fonbet Кубок России Группа C. 3-й тур 0 : 2 13.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 2 : 2 20.04.2024 Мир Российская Премьер-лига 25-й тур 1 : 2 30.07.2023 Мир Российская Премьер-лига 2-й тур 2 : 3 29.04.2023 Мир Российская Премьер-лига 25-й тур 1 : 3 Турнирная таблица № Команда И О 1 Зенит 14 31 2 Динамо М 14 31 3 Спартак М 14 29 4 Краснодар 14 26 5 ЦСКА 14 26 6 Ростов 14 19 7 Крылья Советов 14 18 8 Рубин 14 18 9 Балтика 14 17 10 Оренбург 14 17 11 Динамо Мх 14 16 12 Ахмат 14 14 13 Стыковая зона Родина 14 12 14 Стыковая зона Акрон 14 12 15 Зона вылета Локомотив М 14 11 16 Зона вылета Факел 14 6