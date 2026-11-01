Ньюкасл - Арсенал 21 Ноября прямая трансляция
Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52758
21 Ноября 2026 года в 20:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 11-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
Стартовый состав
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Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Арсенал
Лондон
|21
|вр
|Лукаш Горничек
|12
|зщ
|Малик Тшау
|33
|зщ
|Даниэль Бёрн
|3
|зщ
|Льюис Холл
|37
|зщ
|Амар Дедич
|14
|пз
|Шон Стёр
|11
|пз
|Харви Барнс
|9
|пз
|Йоан Висса
|67
|пз
|Льюис Майли
|10
|нп
|Уильям Осула
|23
|нп
|Джейкоб Мёрфи
|1
|вр
|Давид Райя
|15
|зщ
|Эзри Конса
|6
|зщ
|Габриэл Магальяйнс
|33
|зщ
|Риккардо Калафьори
|12
|зщ
|Юрриен Тимбер
|41
|пз
|Деклан Райс
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|8
|пз
|Мартин Эдегор
|17
|нп
|Христос Цолис
|29
|нп
|Кай Хаверц
|20
|нп
|Чуквунонсо Мадуэке
Главные тренеры
|Эдди Хау
|Маттиас Яйссле
|Микель Артета
История личных встреч
|25.04.2026
|Англия — Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 0
|28.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 2
|27.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 2
|18.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 0
|05.02.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 0
|07.01.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 2
|02.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 0
|24.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|4 : 1
|04.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 0
|07.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|10
|27
| 2
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|10
|22
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|10
|21
| 4
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|10
|18
| 5
Лига Европы
|Челси
|10
|16
| 6
Лига Европы
|Эвертон
|10
|16
| 7
Лига конференций
|Борнмут
|10
|15
|8
|Брентфорд
|10
|14
|9
|Лидс Юнайтед
|10
|14
|10
|Астон Вилла
|10
|13
|11
|Тоттенхэм Хотспур
|10
|12
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|10
|12
|13
|Халл Сити
|10
|11
|14
|Ипсвич Таун
|10
|11
|15
|Фулхэм
|10
|10
|16
|Ноттингем Форест
|10
|9
|17
|Ковентри Сити
|10
|9
| 18
Зона вылета
|Манчестер Юнайтед
|10
|8
| 19
Зона вылета
|Сандерленд
|10
|8
| 20
Зона вылета
|Кристал Пэлас
|10
|7
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