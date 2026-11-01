Ньюкасл - Арсенал 21 Ноября прямая трансляция

Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52758 21 Ноября 2026 года в 20:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига , 11-й тур Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





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Составы команд Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл-апон-Тайн Арсенал Лондон 21 вр Лукаш Горничек 12 зщ Малик Тшау 33 зщ Даниэль Бёрн 3 зщ Льюис Холл 37 зщ Амар Дедич 14 пз Шон Стёр 11 пз Харви Барнс 9 пз Йоан Висса 67 пз Льюис Майли 10 нп Уильям Осула 23 нп Джейкоб Мёрфи 1 вр Давид Райя 15 зщ Эзри Конса 6 зщ Габриэл Магальяйнс 33 зщ Риккардо Калафьори 12 зщ Юрриен Тимбер 41 пз Деклан Райс 39 пз Бруно Гимарайнс 8 пз Мартин Эдегор 17 нп Христос Цолис 29 нп Кай Хаверц 20 нп Чуквунонсо Мадуэке Главные тренеры Эдди Хау Маттиас Яйссле Микель Артета История личных встреч 25.04.2026 Англия — Премьер-лига 34-й тур 1 : 0 28.09.2025 Англия — Премьер-лига 6-й тур 1 : 2 27.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 3 : 2 18.05.2025 Англия — Премьер-лига 37-й тур 1 : 0 05.02.2025 Англия — Кубок лиги 1/2 финала. 2-й матч 2 : 0 07.01.2025 Англия — Кубок лиги 1/2 финала. 1-й матч 0 : 2 02.11.2024 Англия — Премьер-лига 10-й тур 1 : 0 24.02.2024 Англия - Премьер-лига 26-й тур 4 : 1 04.11.2023 Англия - Премьер-лига 11-й тур 1 : 0 07.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур 0 : 2 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Арсенал 10 27 2 Лига чемпионов Брайтон энд Хоув Альбион 10 22 3 Лига чемпионов Манчестер Сити 10 21 4 Лига чемпионов Ливерпуль 10 18 5 Лига Европы Челси 10 16 6 Лига Европы Эвертон 10 16 7 Лига конференций Борнмут 10 15 8 Брентфорд 10 14 9 Лидс Юнайтед 10 14 10 Астон Вилла 10 13 11 Тоттенхэм Хотспур 10 12 12 Ньюкасл Юнайтед 10 12 13 Халл Сити 10 11 14 Ипсвич Таун 10 11 15 Фулхэм 10 10 16 Ноттингем Форест 10 9 17 Ковентри Сити 10 9 18 Зона вылета Манчестер Юнайтед 10 8 19 Зона вылета Сандерленд 10 8 20 Зона вылета Кристал Пэлас 10 7