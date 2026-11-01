Парма - Рома 21 Ноября прямая трансляция
Стадион: Эннио Тардини (Парма, Италия), вместимость: 21473
21 Ноября 2026 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 12-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Парма
Парма
Рома
Рим
|30
|вр
|Джованни Даффара
|34
|зщ
|Диего Карлос
|15
|зщ
|Энрико Дель Прато
|14
|зщ
|Эмануэле Валери
|37
|зщ
|Марьяно Тройло
|16
|пз
|Мандела Кейта
|80
|пз
|Джованни Фаббьян
|4
|пз
|Венсан Сьерро
|8
|пз
|Бенха Кремаски
|11
|нп
|Понтус Альмквист
|76
|нп
|Симоне Лонтани
|32
|вр
|Девис Васкес
|26
|зщ
|Леонардо Балерди
|5
|зщ
|Эван Н'Дика
|22
|зщ
|Марио Эрмосо
|43
|зщ
|Уэсли Франса
|4
|пз
|Бриан Кристанте
|20
|пз
|Науэль Молина
|17
|пз
|Ману Коне
|18
|пз
|Матиас Соуле
|86
|пз
|Родригу Мора
|14
|нп
|Дониэлл Мален
Главные тренеры
|Карлос Куэста
|Альберто Джилардино
|Альберто Джилардино
|Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
|10.05.2026
|Италия — Серия А
|36-й тур
|2 : 3
|29.10.2025
|Италия — Серия А
|9-й тур
|2 : 1
|16.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|0 : 1
|22.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|5 : 0
|14.03.2021
|Италия - Серия А
|27-й тур
|2 : 0
|22.11.2020
|Италия - Серия А
|8-й тур
|3 : 0
|08.07.2020
|Италия - Серия А
|31-й тур
|2 : 1
|16.01.2020
|Кубок Италии
|1/8 финала
|0 : 2
|10.11.2019
|Италия - Серия А
|12-й тур
|2 : 0
|26.05.2019
|Италия - Серия А
|38-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лацио
|11
|29
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|11
|28
| 3
Лига чемпионов
|Рома
|11
|27
| 4
Лига чемпионов
|Милан
|11
|24
| 5
Лига Европы
|Комо
|11
|23
| 6
Лига конференций
|Фрозиноне
|11
|20
|7
|Ювентус
|11
|18
|8
|Болонья
|11
|17
|9
|Кальяри
|11
|16
|10
|Наполи
|11
|15
|11
|Торино
|11
|14
|12
|Аталанта
|11
|14
|13
|Дженоа
|11
|13
|14
|Лечче
|11
|10
|15
|Фиорентина
|11
|9
|16
|Парма
|11
|8
|17
|Сассуоло
|11
|8
| 18
Зона вылета
|Монца
|11
|7
| 19
Зона вылета
|Венеция
|11
|6
| 20
Зона вылета
|Удинезе
|11
|5
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