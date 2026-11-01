Заглембе Л - Гурник З 21 Ноября прямая трансляция
Стадион: Заглембе (Любин, Польша), вместимость: 16068
21 Ноября 2026 года в 19:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 15-й тур
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Заглембе Л
Любин
Гурник З
Забже
Главные тренеры
|Михал Гашпарик
История личных встреч
|09.05.2026
|Польша — Экстракласса
|32-й тур
|0 : 2
|07.11.2025
|Польша — Экстракласса
|15-й тур
|2 : 0
|11.04.2025
|Польша — Экстракласса
|28-й тур
|2 : 1
|05.10.2024
|Польша — Экстракласса
|11-й тур
|0 : 1
|08.04.2024
|Польша - Экстракласса
|27-й тур
|1 : 2
|02.10.2023
|Польша - Экстракласса
|10-й тур
|0 : 2
|14.04.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 28-й тур
|0 : 2
|01.10.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 11-й тур
|2 : 3
|22.04.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 30-й тур
|2 : 4
|30.10.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 13-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лех П
|13
|32
| 2
Лига чемпионов
|Гурник З
|14
|31
| 3
Лига Европы
|Легия
|14
|24
| 4
Лига конференций
|Погонь
|13
|24
|5
|Висла Кр
|14
|24
|6
|Заглембе Л
|14
|23
|7
|Пяст
|14
|22
|8
|Ягеллония
|13
|21
|9
|ГКС Катовице
|14
|21
|10
|Мотор
|14
|19
|11
|Корона
|14
|18
|12
|Висла Плоцк
|13
|15
|13
|Видзев
|14
|14
|14
|Радомяк
|14
|14
|15
|Краковия
|14
|12
| 16
Зона вылета
|Ракув
|14
|12
| 17
Зона вылета
|Шлёнск
|14
|10
| 18
Зона вылета
|Вечиста Краков
|14
|8
Кто победит?
0 голосов болельщиков