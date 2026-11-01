Севилья - Бетис 21 Ноября прямая трансляция
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 48649
21 Ноября 2026 года в 20:30 (+03:00). Испания — Ла Лига, 13-й тур
Стартовый состав
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Составы команд
Севилья
Севилья
Бетис
Севилья
|1
|вр
|Одиссеас Влаходимос
|2
|зщ
|Хуан Иглесиас
|12
|зщ
|Аруна Санганте
|4
|зщ
|Кике Салас
|17
|зщ
|Габриэль Суасо
|24
|пз
|Юссуф Фофана
|6
|пз
|Люсьен Агуме
|20
|пз
|Фелиш Коррея
|7
|нп
|Альфонсо Гонсалес
|16
|нп
|Исаак Ромеро
|19
|нп
|Лукас Стассин
|1
|вр
|Альваро Вальес
|5
|зщ
|Марк Бартра
|4
|зщ
|Натан
|11
|зщ
|Фран Гарсия
|2
|зщ
|Эктор Бельерин
|8
|пз
|Пабло Форнальс
|21
|пз
|Марк Рока
|22
|пз
|Иско
|7
|нп
|Антони
|10
|нп
|Абде Эззалзули
|19
|нп
|Трой Пэрротт
Главные тренеры
|Луис Гарсия Пласа
|Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
|01.03.2026
|Испания — Примера
|26-й тур
|2 : 2
|30.11.2025
|Испания — Примера
|14-й тур
|0 : 2
|30.03.2025
|Испания — Примера
|29-й тур
|2 : 1
|06.10.2024
|Испания — Примера
|9-й тур
|1 : 0
|28.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|1 : 1
|12.11.2023
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 1
|21.05.2023
|Испания - Примера
|35-й тур
|0 : 0
|06.11.2022
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 1
|27.02.2022
|Испания - Примера
|26-й тур
|2 : 1
|16.01.2022
|Кубок Испании
|1/8 финала
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|12
|33
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|12
|30
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|12
|28
| 4
Лига чемпионов
|Бетис
|12
|26
| 5
Лига Европы
|Реал Сосьедад
|12
|22
| 6
Лига конференций
|Севилья
|12
|18
|7
|Атлетик Б
|11
|16
|8
|Депортиво
|12
|15
|9
|Вильярреал
|12
|15
|10
|Расинг
|12
|14
|11
|Сельта
|12
|13
|12
|Алавес
|12
|13
|13
|Райо Вальекано
|11
|12
|14
|Осасуна
|12
|12
|15
|Эспаньол
|12
|12
|16
|Хетафе
|12
|12
|17
|Леванте
|12
|11
| 18
Зона вылета
|Эльче
|12
|10
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|12
|9
| 20
Зона вылета
|Малага
|12
|5
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