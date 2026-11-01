Ницца - ПСЖ 21 Ноября прямая трансляция
Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
21 Ноября 2026 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 11-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Ницца
Ницца
ПСЖ
Париж
|23
|вр
|Йеванн Диуф
|36
|зщ
|Алиду Сейду
|55
|зщ
|Юссуф Ндайишимийе
|35
|зщ
|Xavier Mandza
|28
|зщ
|Аксель Витсель
|92
|пз
|Жонатан Клосс
|39
|пз
|Джибриль Кулибали
|27
|пз
|Нильс Нкунку
|10
|нп
|Софьян Диоп
|9
|нп
|Мохамед Амура
|11
|нп
|Элье Ваи
|39
|вр
|Матвей Сафонов
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|6
|зщ
|Илья Забарный
|21
|зщ
|Лукас Эрнандес
|12
|зщ
|Люка Динь
|8
|пз
|Фабиан Руис
|17
|пз
|Витинья
|33
|пз
|Уоррен Заир-Эмери
|24
|пз
|Сенни Маюлу
|14
|нп
|Дезире Дуэ
|22
|нп
|Мика Годтс
Главные тренеры
|Оливье Панталони
|Луис Энрике
История личных встреч
|21.03.2026
|Франция — Лига 1
|27-й тур
|0 : 4
|01.11.2025
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|1 : 0
|25.04.2025
|Франция — Лига 1
|31-й тур
|1 : 3
|06.10.2024
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|1 : 1
|15.05.2024
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|1 : 2
|13.03.2024
|Кубок Франции
|1/4 финала
|3 : 1
|15.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|2 : 3
|08.04.2023
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|0 : 2
|01.10.2022
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|2 : 1
|05.03.2022
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|10
|23
| 2
Лига чемпионов
|Лилль
|10
|21
| 3
Лига чемпионов
|Париж
|10
|20
| 4
Лига чемпионов
|Марсель
|10
|18
| 5
Лига Европы
|Лион
|10
|17
| 6
Лига конференций
|Ницца
|10
|17
|7
|Монако
|10
|16
|8
|Ренн
|10
|16
|9
|Брест
|10
|15
|10
|Лорьян
|10
|15
|11
|Ланс
|10
|13
|12
|Тулуза
|10
|13
|13
|Страсбург
|10
|10
|14
|Осер
|10
|10
|15
|Ле-Ман
|10
|8
| 16
Стыковая зона
|Анже
|10
|8
| 17
Зона вылета
|Труа
|10
|8
| 18
Зона вылета
|Гавр
|10
|2
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