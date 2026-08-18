«Шахтёр» следит за 18-летним полузащитником «Палмейраса» Луисом Пачеко

Дата публикации: 18-08-2026 11:59

Луис Пачеко оказался в поле зрения донецкого «Шахтёра». Украинский клуб присматривается к 18-летнему опорному полузащитнику «Палмейраса» и оценивает возможность его приобретения.

Интерес «горняков» подтверждает бразильское издание Nosso Palestra. По данным источника, представители украинской команды следят за развитием футболиста и рассматривают вариант с официальным предложением.

2026 год стал для Пачеко периодом перехода из юношеского футбола во взрослый. Молодой хавбек уже получает игровое время в основной команде «Палмейраса» и успел провести 11 матчей.

Бразилец привлекал внимание и на международном уровне. Пачеко вызывался в сборную Бразилии U-20 на товарищеские встречи с Боливией.

У «Палмейраса» есть собственные условия на случай трансфера. Бразильский клуб, как утверждает источник, может согласиться на продажу футболиста, сохранив за собой часть прав на него.

Пока конкретного предложения от «Шахтёра» не поступало. Украинский клуб лишь оценивает возможность сделки и продолжает следить за молодым полузащитником.