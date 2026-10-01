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Уфа - Нижний Новгород 24 Октября прямая трансляция

24 Октября 2026 года в 14:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 15-й тур
Уфа
Нижний Новгород

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Составы команд
Уфа
Уфа
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
РоссияОмари Михайлович Тетрадзе
РоссияВадим Вячеславович Гаранин
История личных встреч
12.03.2022Россия — Премьер-Лига21-й турУфа0 : 0Нижний Новгород
14.08.2021Россия — Премьер-Лига4-й турНижний Новгород1 : 2Уфа
26.09.2018Кубок России1/16 финалаНижний Новгород0 : 0 5 : 3Уфа
21.09.2017Кубок России1/16 финалаНижний Новгород1 : 1 4 : 1Уфа
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Нижний Новгород1437
2
Повышение
Сочи1429
3
Плей-офф за повышение
Торпедо М1528
4
Плей-офф за повышение
Спартак Кс1427
5 Велес1527
6 Урал1425
7 Уфа1421
8 Шинник1420
9 Ротор1519
10 Волга Ул1518
11 Арсенал Т1416
12 Челябинск1415
13 Енисей1414
14 КАМАЗ1413
15 Ленинградец1413
16
Зона вылета
Нефтехимик1412
17
Зона вылета
Текстильщик1410
18
Зона вылета
СКА-Хабаровск147
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Уфа
0%
Ничья
0%
Нижний Новгород
0%

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