Уфа - Нижний Новгород 24 Октября прямая трансляция
24 Октября 2026 года в 14:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 15-й тур
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Составы команд
Уфа
Уфа
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
|Омари Михайлович Тетрадзе
|Вадим Вячеславович Гаранин
История личных встреч
|12.03.2022
|Россия — Премьер-Лига
|21-й тур
|0 : 0
|14.08.2021
|Россия — Премьер-Лига
|4-й тур
|1 : 2
|26.09.2018
|Кубок России
|1/16 финала
|0 : 0 5 : 3
|21.09.2017
|Кубок России
|1/16 финала
|1 : 1 4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Нижний Новгород
|14
|37
| 2
Повышение
|Сочи
|14
|29
| 3
Плей-офф за повышение
|Торпедо М
|15
|28
| 4
Плей-офф за повышение
|Спартак Кс
|14
|27
|5
|Велес
|15
|27
|6
|Урал
|14
|25
|7
|Уфа
|14
|21
|8
|Шинник
|14
|20
|9
|Ротор
|15
|19
|10
|Волга Ул
|15
|18
|11
|Арсенал Т
|14
|16
|12
|Челябинск
|14
|15
|13
|Енисей
|14
|14
|14
|КАМАЗ
|14
|13
|15
|Ленинградец
|14
|13
| 16
Зона вылета
|Нефтехимик
|14
|12
| 17
Зона вылета
|Текстильщик
|14
|10
| 18
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|14
|7
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