Сперцян снова забил за «Аль-Ахли» — на этот раз в Кубке Короля

Дата публикации: 18-08-2026 11:56

Эдуард Сперцян продолжает забивать за «Аль-Ахли». Российский полузащитник отличился в матче 1/16 финала Кубка Короля против «Аль-Анвара».

На 61-й минуте 26-летний футболист отправил мяч в ворота соперника и вывел свою команду вперёд. На момент публикации «Аль-Ахли» выигрывал со счётом 1:0.

Для Сперцяна этот гол стал вторым после перехода в саудовский клуб. Впервые он отличился уже в дебютной встрече за «Аль-Ахли» — полузащитник забил в матче первого тура Саудовской Про-лиги с «Аль-Диръией» (1:0).

Сперцян — воспитанник академии «Краснодара». За основную команду он начал выступать с 2021 года и провёл 185 матчей, записав на свой счёт 58 голов и 50 результативных передач.

Летом футболист перебрался из «Краснодара» в «Аль-Ахли». По данным СМИ, саудовский клуб заплатил за трансфер €22 млн.

Теперь Сперцян забивает уже во второй игре подряд за новую команду.