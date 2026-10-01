22:30 ()
Расписание матчей
Пятница 23 октября
Суббота 24 октября
Свернуть список

Пяст - Краковия 24 Октября прямая трансляция

24 Октября 2026 года в 13:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 12-й тур
Пяст
Краковия

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
Пяст
Гливице
Краковия
Краков
История личных встреч
27.02.2026Польша — Экстракласса23-й турКраковия2 : 3Пяст
24.08.2025Польша — Экстракласса6-й турПяст0 : 0Краковия
08.12.2024Польша — Экстракласса18-й турПяст0 : 0Краковия
21.07.2024Польша — Экстракласса1-й турКраковия1 : 1Пяст
23.02.2024Польша - Экстракласса22-й турПяст0 : 0Краковия
21.08.2023Польша - Экстракласса5-й турКраковия1 : 1Пяст
25.02.2023Польша - ЭкстраклассаЭкстракласса. 22-й турПяст2 : 1Краковия
13.08.2022Польша - ЭкстраклассаЭкстракласса. 5-й турКраковия0 : 1Пяст
20.03.2022Польша - ЭкстраклассаЭкстракласса. 26-й турКраковия0 : 1Пяст
27.09.2021Польша - ЭкстраклассаЭкстракласса. 9-й турПяст2 : 4Краковия
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Гурник З1126
2
Лига чемпионов
Лех П1025
3
Лига Европы
Легия1123
4
Лига конференций
Погонь1021
5 Висла Кр1118
6 Заглембе Л1118
7 ГКС Катовице1118
8 Пяст1117
9 Корона1115
10 Висла Плоцк1014
11 Ягеллония1012
12 Краковия1112
13 Мотор1112
14 Видзев1110
15 Радомяк118
16
Зона вылета
Вечиста Краков118
17
Зона вылета
Шлёнск116
18
Зона вылета
Ракув116
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Пяст
0%
Ничья
0%
Краковия
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close