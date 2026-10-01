Пяст - Краковия 24 Октября прямая трансляция
24 Октября 2026 года в 13:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 12-й тур
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Пяст
Гливице
Краковия
Краков
История личных встреч
|27.02.2026
|Польша — Экстракласса
|23-й тур
|2 : 3
|24.08.2025
|Польша — Экстракласса
|6-й тур
|0 : 0
|08.12.2024
|Польша — Экстракласса
|18-й тур
|0 : 0
|21.07.2024
|Польша — Экстракласса
|1-й тур
|1 : 1
|23.02.2024
|Польша - Экстракласса
|22-й тур
|0 : 0
|21.08.2023
|Польша - Экстракласса
|5-й тур
|1 : 1
|25.02.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 22-й тур
|2 : 1
|13.08.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 5-й тур
|0 : 1
|20.03.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 26-й тур
|0 : 1
|27.09.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 9-й тур
|2 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Гурник З
|11
|26
| 2
Лига чемпионов
|Лех П
|10
|25
| 3
Лига Европы
|Легия
|11
|23
| 4
Лига конференций
|Погонь
|10
|21
|5
|Висла Кр
|11
|18
|6
|Заглембе Л
|11
|18
|7
|ГКС Катовице
|11
|18
|8
|Пяст
|11
|17
|9
|Корона
|11
|15
|10
|Висла Плоцк
|10
|14
|11
|Ягеллония
|10
|12
|12
|Краковия
|11
|12
|13
|Мотор
|11
|12
|14
|Видзев
|11
|10
|15
|Радомяк
|11
|8
| 16
Зона вылета
|Вечиста Краков
|11
|8
| 17
Зона вылета
|Шлёнск
|11
|6
| 18
Зона вылета
|Ракув
|11
|6
Кто победит?
0 голосов болельщиков