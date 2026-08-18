Моуриньо попросил Лунина не уходить из «Реала» до закрытия трансферного окна

Дата публикации: 18-08-2026 12:04

Андрей Лунин может остаться в «Реале», несмотря на желание украинского голкипера получать больше игровой практики. Жозе Моуриньо не хочет терять вратаря до завершения летнего трансферного окна.

Лунин выступает за мадридский клуб с 2018 года, но большую часть времени остаётся вторым номером. Такая роль футболиста не устраивает, и он заинтересован в переходе туда, где сможет регулярно выходить на поле.

Ситуацией уже заинтересовались несколько клубов из Серии А. Однако Моуриньо рассчитывает изменить планы украинца.

Португальский специалист сообщил Лунину, что рассчитывает на него в начале нового сезона. Тренер хочет сохранить голкипера в составе и пытается убедить его отказаться от ухода.

Пока неизвестно, повлияет ли позиция Моуриньо на решение вратаря. Лунин по-прежнему заинтересован в большем количестве матчей, а до закрытия трансферного окна ещё есть время.