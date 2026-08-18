«Жирона» запретила Цыганкову давать интервью после отказа играть в Сегунде

Дата публикации: 18-08-2026 12:01

В «Жироне» решили ограничить Виктора Цыганкова в общении с журналистами. Украинскому вингеру напомнили о запрете давать интервью без предварительного разрешения клуба.

Причина конфликта известна. Цыганков требует трансфера и не планирует продолжать выступления за каталонскую команду в Сегунде.

Клуб направил футболисту сообщение, в котором напомнил о пункте контракта, регулирующем взаимодействие игроков со средствами массовой информации.

«Привет, Виктор. Напоминаем, что, как предусмотрено твоим контрактом, по взаимодействию с прессой, для любой публичной коммуникации, интервью и т.д. ты должен предварительно получить разрешение руководителя пресс-службы клуба», — говорится в обращении «Жироны».

В клубе подчеркнули, что Цыганков уже был проинформирован об отсутствии разрешения на интервью. По мнению руководства, речь идёт не о внутренней рекомендации, а о выполнении условий трудового соглашения.

«Обязанность получать предварительное разрешение — это не просто внутренняя рекомендация. Это часть контрактных обязательств футболистов и их обязанности следовать указаниям клуба», — заявили в «Жироне».

Каталонцы отдельно предупредили игрока о возможных последствиях.

«Предоставление интервью или какие-либо публичные заявления без такого разрешения будут считаться нарушением контракта. Как мы уже сообщали ранее, нарушение контракта заставит нас применить дисциплинарные меры», — говорится в сообщении клуба.

Напряжённость между сторонами усилилась после первого тура Сегунды. После матча с «Леганесом» (1:1) главный тренер «Жироны» Кике Альварес рассказал, что Цыганков отказался выходить на поле в футболке команды.

Теперь конфликт вышел и в публичную плоскость. Цыганков хочет сменить клуб, тогда как «Жирона» рассчитывает сохранить контроль над ситуацией и требует от футболиста соблюдения действующего контракта.