Дата публикации: 28-11-2026 02:46

В «Баварии» снова неспокойно. Казалось бы, после ухода Томаса Тухеля команда должна была вздохнуть спокойно, но нет. Инсайдер Кристиан Фальк раскрыл внутреннюю кухню, и там пахнет не брецелями, а жареным. Причина — публичная порка Джамала Мусиалы, из-за которой «Бавария» рискует потерять ещё и Майкла Олисе.

«Чрезмерные высказывания», или Как слона в комнате не заметили

Руководство мюнхенцев решило поиграть в жёстких боссов. Вместо того чтобы тихо обсудить контракт Мусиалы, они вынесли сор из избы: публично усомнились в том, что немец вернётся на прежний уровень после болезни.

- Цель: надавить, чтобы сбить цену или ускорить подписание.

- Результат: разбомбленная раздевалка.

Как метко заметил Фальк: «Они действительно хотели поднять эту тему для обсуждения, но в их намерения не входило выносить суждения в адрес игрока сборной Германии». Ну да, просто назвали топ-игрока «проблемным активом» на всю Германию, с кем не бывает.

Бунт на корабле: выход Киммиха

Когда руководство начало перегибать палку, слово взял Йозуа Киммих. И это не просто «старичок поворчал».

«Киммиха в клубе уважают (и побаиваются)... и это имеет прямое отношение к ситуации с Майклом Олисе: француз очень близок с Мусиалой».

Киммих — это неформальный директор «Баварии». Если он говорит, его слушают и игроки, и менеджеры. Вступившись за Мусиалу, он показал Олисе: «Здесь есть кому тебя защитить». Для француза, который видит, как прессуют его лучшего друга в клубе, это сигнал важнее любых нулей в контракте.

Олисе: «А есть ли здесь семья?»

Главная проблема «Баварии» сейчас — это философия. Клуб любит кричать о «семье» (Mia san Mia), но на деле ведёт себя как акула с Уолл-стрит.

«Если клуб хочет убедить Олисе подписать новый контракт, одних лишь цифр в договоре недостаточно — нужен аргумент о "семье "Баварии"».

Олисе сидит и думает: «Сегодня они публично топят Мусиалу за спад формы. Завтра я забью не три, а два, и меня тоже разберут на пресс-конференции?». Когда руководство так легко сдаёт своих звёзд, доверие испаряется. Зачем подписывать долгосрочный контракт с клубом, который при первой же болезни игрока ведёт себя как стервятник?

Лига чемпионов против амбиций менеджеров

Киммих вмешался не только из-за дружбы. У него на носу финиш карьеры, и он хочет поднять над головой ушастый кубок.

«Киммих хочет видеть в "Баварии" максимально сильный состав... Добиться этого без таких игроков, как Олисе, в стартовом составе будет гораздо сложнее».

Киммих мыслит как победитель. Ему плевать на бухгалтерию и на то, как сбить зарплату Мусиале на 10 тысяч. Ему нужен Олисе на фланге, чтобы рвать оборону «Реала» и «Барселоны». И если для этого нужно пойти и наорать на спортивного директора в коридоре — он это сделает.

Итог

«Бавария» оказалась в классической ловушке: хотели сэкономить и показать, кто в доме хозяин, а получили бунт лидера и риск потерять двух топовых креативных игроков. Теперь боссам придётся не языком чесать на пресс-конференциях, а реально извиняться и доказывать Олисе, что «семья» — это не просто красивое слово в маркетинговой брошюре.