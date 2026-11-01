Оболонь-Бровар - Заря 28 Ноября прямая трансляция
Стадион: Колос (Борисполь, Украина), вместимость: 7500
28 Ноября 2026 года в 14:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 14-й тур
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Составы команд
Оболонь-Бровар
Киев
Заря
Главные тренеры
|Виктор Анатольевич Скрипник
История личных встреч
|05.04.2026
|Украина — Премьер-лига
|22-й тур
|3 : 3
|27.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 0
|07.03.2025
|Украина — Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 1
|30.08.2024
|Украина — Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 2
|28.04.2024
|Украина - Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 0
|20.10.2023
|Украина - Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 4
|03.12.2011
|Украина - Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 2
|29.07.2011
|Украина - Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 0
|19.03.2011
|Украина - Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 0
|20.08.2010
|Украина - Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Шахтёр
|13
|30
| 2
Лига конференций
|Полесье
|12
|29
| 3
Лига конференций
|Динамо К
|12
|26
|4
|Металлист 1925
|11
|24
|5
|Карпаты
|12
|22
|6
|ЛНЗ Черкассы
|12
|19
|7
|Заря
|13
|18
|8
|Буковина
|13
|16
|9
|Колос
|12
|15
|10
|Левый Берег
|13
|13
|11
|Эпицентр
|13
|13
|12
|Черноморец
|12
|9
| 13
Стыковая зона
|Верес
|13
|9
| 14
Стыковая зона
|Оболонь-Бровар
|12
|8
| 15
Зона вылета
|Кудровка
|12
|8
| 16
Зона вылета
|Кривбасс
|11
|7
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