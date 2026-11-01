Анже - Ланс 28 Ноября прямая трансляция
Стадион: Раймон Копа (Анже, Франция), вместимость: 19000
28 Ноября 2026 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 12-й тур
Главный судья: Ромен Лиссорг (Франция);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Анже
Анже
Ланс
Ланс
|1
|вр
|Антони Лопеш
|4
|зщ
|Усман Камара
|21
|зщ
|Жордан Лефор
|2
|пз
|Карлан Аркюс
|93
|пз
|Харис Белькебла
|8
|пз
|Бранко ван ден Бомен
|14
|пз
|Яссин Белькдим
|10
|пз
|Мохамед Амин Сбаи
|17
|пз
|Жозеф Калулу
|18
|нп
|Джим Аллевина
|19
|нп
|Амин Эль-Уаззани
|40
|вр
|Робен Риссер
|20
|зщ
|Жан-Клер Тодибо
|14
|зщ
|Матьё Юдоль
|24
|зщ
|Жонатан Гради
|25
|зщ
|Исмаэло Ганью
|8
|пз
|Яссин Титрауи
|21
|пз
|Амаду Айдара
|10
|пз
|Флорьян Товен
|23
|пз
|Сауд Абдулхамид
|7
|нп
|Флорьян Сотока
|19
|нп
|Абдалла Сима
Главные тренеры
|Александр Дюжо
|Стефан Жийи
|Янник Каюзак
|Дидье Дигар
История личных встреч
|20.03.2026
|Франция — Лига 1
|27-й тур
|5 : 1
|30.11.2025
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|1 : 2
|26.01.2025
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|1 : 0
|18.08.2024
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|0 : 1
|18.03.2023
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|3 : 0
|05.11.2022
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|1 : 2
|27.02.2022
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|1 : 2
|26.11.2021
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|2 : 2
|28.02.2021
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|2 : 2
|29.11.2020
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|11
|26
| 2
Лига чемпионов
|Париж
|11
|23
| 3
Лига чемпионов
|Лилль
|11
|21
| 4
Лига чемпионов
|Лион
|11
|20
| 5
Лига Европы
|Марсель
|11
|18
| 6
Лига конференций
|Брест
|11
|18
|7
|Ницца
|11
|17
|8
|Монако
|11
|17
|9
|Ренн
|11
|17
|10
|Лорьян
|11
|16
|11
|Ланс
|11
|14
|12
|Тулуза
|11
|14
|13
|Ле-Ман
|11
|11
|14
|Труа
|11
|11
|15
|Осер
|11
|11
| 16
Стыковая зона
|Страсбург
|11
|10
| 17
Зона вылета
|Анже
|11
|8
| 18
Зона вылета
|Гавр
|11
|2
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