Академику - Алверка 28 Ноября прямая трансляция
28 Ноября 2026 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 12-й тур
Главный судья: Витор Феррейра (Португалия);
Стартовый состав
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Составы команд
Академику
Визеу
Алверка
Алверка-ду-Рибатежу
|98
|вр
|Эвертон
|75
|зщ
|Робинью
|41
|зщ
|Антони Коррея
|2
|зщ
|Николаос Михелис
|3
|зщ
|Мигель Анхель Брау
|14
|пз
|Суфиан Мессегем
|7
|пз
|Луиш Силва
|8
|пз
|Джихан Кахраман
|31
|пз
|Жоао Гильерме
|22
|нп
|Нильс Мортимер
|33
|нп
|Андре Кловис
|31
|вр
|Матеус Мендес
|4
|зщ
|Яя Боджанг
|21
|зщ
|Серхи Гомес
|20
|зщ
|Диогу Спенсер
|55
|зщ
|Шисумба
|12
|пз
|Айзек Джеймс
|25
|пз
|Иан Луккас
|6
|пз
|Дави Ги
|10
|нп
|Шикинью
|19
|нп
|Дауда Камара
|22
|нп
|Фигейредо
Главные тренеры
|Бруну Мигел Ногейра Пиньейру
|Сержиу Рикарду де Оливейра Феррейра
История личных встреч
|08.11.2026
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|1 : 0
|01.11.2026
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|2 : 1
|25.10.2026
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|1 : 2
|18.10.2026
|Кубок Португалии
|3-й раунд
|1 : 0
|10.10.2026
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|11
|33
| 2
Лига чемпионов
|Бенфика
|11
|28
| 3
Лига чемпионов
|Спортинг
|11
|24
| 4
Лига Европы
|Санта-Клара
|11
|21
| 5
Лига конференций
|Арока
|11
|20
|6
|Академику
|11
|20
|7
|Жил Висенте
|11
|18
|8
|Брага
|11
|17
|9
|Морейренсе
|11
|14
|10
|Фамаликан
|11
|13
|11
|Алверка
|11
|12
|12
|Эштрела
|11
|10
|13
|Насьонал
|11
|10
|14
|Витория Гимарайнш
|11
|9
|15
|Маритиму
|10
|8
| 16
Стыковая зона
|Каза Пия
|11
|8
| 17
Зона вылета
|Риу Аве
|11
|7
| 18
Зона вылета
|Эшторил
|10
|2
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