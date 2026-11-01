Ипсвич Таун - Астон Вилла 28 Ноября прямая трансляция
Стадион: Портман Роуд (Ипсвич, Англия), вместимость: 30311
28 Ноября 2026 года в 20:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 12-й тур
Главный судья: Майкл Солсбери (Англия);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Ипсвич Таун
Ипсвич
Астон Вилла
Бирмингем
|28
|вр
|Кристиан Уолтон
|6
|зщ
|Исса Диоп
|26
|зщ
|Дара О'Ши
|3
|зщ
|Лейф Дэвис
|25
|пз
|Эксекиэль Паласиос
|23
|пз
|Саша Лукич
|42
|пз
|Абдул Уаттара
|10
|пз
|Хулио Энсисо
|38
|пз
|Дайдзэн Маэда
|19
|нп
|Эмерсонн
|7
|нп
|Абдул Фатаву
|1
|вр
|Дзион Судзуки
|29
|зщ
|Аарон Ван-Биссака
|14
|зщ
|Пау Торрес
|22
|зщ
|Ян Матсен
|3
|зщ
|Виктор Линделёф
|8
|пз
|Бубакар Камара
|44
|пз
|Йохан Манзамби
|35
|пз
|Жоао Гомес
|7
|пз
|Джон Макгинн
|47
|нп
|Алиссон
|11
|нп
|Николас Джексон
Главные тренеры
|Гари О'Нил
|Унаи Эмери
История личных встреч
|15.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 1
|29.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 2
|26.01.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 29-й тур
|2 : 1
|18.08.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|1 : 1
|21.04.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|0 : 4
|25.11.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|2 : 0
|11.02.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 31-й тур
|0 : 1
|17.09.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|0 : 0
|05.01.2013
|Кубок Англии
|1/32 финала
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|11
|28
| 2
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|11
|22
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|11
|22
| 4
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|11
|21
| 5
Лига Европы
|Борнмут
|11
|18
| 6
Лига Европы
|Брентфорд
|11
|17
| 7
Лига конференций
|Лидс Юнайтед
|11
|17
|8
|Челси
|11
|16
|9
|Эвертон
|11
|16
|10
|Тоттенхэм Хотспур
|11
|15
|11
|Халл Сити
|11
|14
|12
|Астон Вилла
|11
|14
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|11
|13
|14
|Ковентри Сити
|11
|12
|15
|Фулхэм
|11
|11
|16
|Ипсвич Таун
|11
|11
|17
|Ноттингем Форест
|11
|9
| 18
Зона вылета
|Сандерленд
|11
|9
| 19
Зона вылета
|Манчестер Юнайтед
|11
|8
| 20
Зона вылета
|Кристал Пэлас
|11
|7
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