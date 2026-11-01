Гамбург - Бавария 28 Ноября прямая трансляция
Стадион: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия), вместимость: 57000
28 Ноября 2026 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 11-й тур
Главный судья: Бастиан Данкерт (Росток, Германия);
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Гамбург
Гамбург
Бавария
Мюнхен
|1
|вр
|Даниэл Хойер
|24
|зщ
|Николас Капальдо
|33
|зщ
|Себастиан Борнау
|17
|зщ
|Варме Омари
|44
|зщ
|Марио Вушкович
|7
|пз
|Закария Эль-Уахди
|11
|пз
|Альберт Грёнбек
|5
|пз
|Мартен Аделин
|3
|пз
|Давид Мёллер Вольфе
|27
|нп
|Патсон Дака
|38
|нп
|Александер Рёссинг-Лелесиит
|40
|вр
|Йонас Урбиг
|44
|зщ
|Йосип Станишич
|2
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|27
|зщ
|Конрад Лаймер
|3
|зщ
|Ким Мин Джэ
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|45
|пз
|Александар Павлович
|42
|пз
|Леннарт Карл
|11
|пз
|Натаниэль Браун
|8
|пз
|Том Бишоф
|46
|нп
|Тим Биндер
Главные тренеры
|Мерлин Польцин
|Венсан Компани
История личных встреч
|31.01.2026
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|2 : 2
|13.09.2025
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|5 : 0
|15.08.2018
|Товарищеские матчи (клубы) - 2018
|Август 2018
|1 : 4
|10.03.2018
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|6 : 0
|21.10.2017
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|0 : 1
|25.02.2017
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|8 : 0
|24.09.2016
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|0 : 1
|22.01.2016
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|1 : 2
|14.08.2015
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|5 : 0
|14.02.2015
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|8 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|10
|24
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|10
|22
| 3
Лига чемпионов
|Фрайбург
|10
|22
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|10
|21
| 5
Лига Европы
|Байер
|10
|19
| 6
Лига конференций
|Вердер
|10
|18
|7
|Айнтрахт Ф
|10
|15
|8
|Штутгарт
|10
|13
|9
|Эльферсберг
|10
|13
|10
|Аугсбург
|10
|12
|11
|Хоффенхайм
|10
|12
|12
|Гамбург
|10
|12
|13
|Майнц
|10
|10
|14
|Кёльн
|10
|10
|15
|Падерборн 07
|10
|10
| 16
Стыковая зона
|Шальке-04
|10
|7
| 17
Зона вылета
|Унион
|10
|7
| 18
Зона вылета
|Боруссия М
|10
|4
Кто победит?
0 голосов болельщиков