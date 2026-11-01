Динамо Киев - Черноморец 28 Ноября прямая трансляция
Стадион: НСК Олимпийский (Киев, Украина), вместимость: 70050
28 Ноября 2026 года в 14:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 14-й тур
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Составы команд
Динамо К
Киев
Черноморец
Одесса
Главные тренеры
|Александр Кучер
|Роман Иосифович Григорчук
История личных встреч
|18.05.2025
|Украина — Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 1
|23.11.2024
|Украина — Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 1
|02.03.2024
|Украина - Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 0
|20.08.2023
|Украина - Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 2
|13.05.2023
|Украина - Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 3
|06.11.2022
|Украина - Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 3
|19.11.2021
|Украина - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 6
|03.12.2018
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. 17-й тур
|2 : 0
|25.08.2018
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. 6-й тур
|1 : 1
|15.10.2017
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. 12-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Шахтёр
|13
|30
| 2
Лига конференций
|Полесье
|12
|29
| 3
Лига конференций
|Динамо К
|12
|26
|4
|Металлист 1925
|11
|24
|5
|Карпаты
|12
|22
|6
|ЛНЗ Черкассы
|12
|19
|7
|Заря
|13
|18
|8
|Буковина
|13
|16
|9
|Колос
|12
|15
|10
|Левый Берег
|13
|13
|11
|Эпицентр
|13
|13
|12
|Черноморец
|12
|9
| 13
Стыковая зона
|Верес
|13
|9
| 14
Стыковая зона
|Оболонь-Бровар
|12
|8
| 15
Зона вылета
|Кудровка
|12
|8
| 16
Зона вылета
|Кривбасс
|11
|7
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