Реал Мадрид - Алавес 28 Ноября прямая трансляция
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
28 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Испания — Ла Лига, 14-й тур
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания);
Стартовый состав
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Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Алавес
Витория
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|16
|зщ
|Ибраима Конате
|4
|зщ
|Дин Хёйсен
|17
|зщ
|Марк Кукурелья
|14
|зщ
|Орельен Тчуамени
|24
|зщ
|Дензел Думфрис
|15
|пз
|Арда Гюлер
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|7
|пз
|Винисиус Жуниор
|8
|пз
|Федерико Вальверде
|10
|нп
|Килиан Мбаппе
|1
|вр
|Антонио Сивера
|16
|зщ
|Вилле Коски
|17
|зщ
|Хонни Отто
|7
|зщ
|Анхель Перес
|14
|зщ
|Науэль Теналья
|8
|пз
|Антонио Бланко
|4
|пз
|Денис Суарес
|19
|пз
|Пабло Ибаньес
|21
|нп
|Абде Реббаш
|11
|нп
|Тони Мартинес
|15
|нп
|Лукас Бойе
Главные тренеры
|Жозе Моуринью
|Кике Санчес Флорес
История личных встреч
|21.04.2026
|Испания — Примера
|33-й тур
|2 : 1
|14.12.2025
|Испания — Примера
|16-й тур
|1 : 2
|13.04.2025
|Испания — Примера
|31-й тур
|0 : 1
|24.09.2024
|Испания — Примера
|7-й тур
|3 : 2
|14.05.2024
|Испания - Примера
|36-й тур
|5 : 0
|21.12.2023
|Испания - Примера
|18-й тур
|0 : 1
|19.02.2022
|Испания - Примера
|25-й тур
|3 : 0
|14.08.2021
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 4
|23.01.2021
|Испания - Примера
|20-й тур
|1 : 4
|28.11.2020
|Испания - Примера
|11-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|13
|36
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|13
|33
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|13
|31
| 4
Лига чемпионов
|Бетис
|13
|27
| 5
Лига Европы
|Реал Сосьедад
|13
|22
| 6
Лига конференций
|Севилья
|13
|19
|7
|Расинг
|13
|17
|8
|Атлетик Б
|12
|16
|9
|Алавес
|13
|16
|10
|Эспаньол
|13
|15
|11
|Депортиво
|13
|15
|12
|Вильярреал
|13
|15
|13
|Осасуна
|13
|15
|14
|Сельта
|13
|13
|15
|Валенсия
|13
|12
|16
|Хетафе
|13
|12
|17
|Райо Вальекано
|12
|12
| 18
Зона вылета
|Леванте
|13
|12
| 19
Зона вылета
|Эльче
|13
|11
| 20
Зона вылета
|Малага
|13
|5
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