Бетис - Райо Вальекано 28 Ноября прямая трансляция
Стадион: Олимпико де Севилья - Ла Картуха (Севилья, Испания), вместимость: 57619
28 Ноября 2026 года в 16:00 (+03:00). Испания — Ла Лига, 14-й тур
Главный судья: Льюис Бестард Сервера (Пальма, Испания);
Стартовый состав
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Составы команд
Бетис
Севилья
Райо Вальекано
Мадрид
|1
|вр
|Альваро Вальес
|5
|зщ
|Марк Бартра
|4
|зщ
|Натан
|11
|зщ
|Фран Гарсия
|2
|зщ
|Эктор Бельерин
|8
|пз
|Пабло Форнальс
|21
|пз
|Марк Рока
|22
|пз
|Иско
|7
|нп
|Антони
|10
|нп
|Абде Эззалзули
|9
|нп
|Кучо Эрнандес
|25
|вр
|Эмиль Аудеро
|2
|зщ
|Андрей Рациу
|24
|зщ
|Флорьян Лежён
|15
|зщ
|Муджаид Садик
|6
|зщ
|Пате Сисс
|17
|зщ
|Адрия Педроса
|8
|пз
|Унай Лопес
|19
|пз
|Хорхе де Фрутос
|18
|пз
|Альваро Гарсия
|7
|нп
|Иси Паласон
|10
|нп
|Серхио Камельо
Главные тренеры
|Мануэль Пеллегрини
|Беньят Сан Хосе
История личных встреч
|21.02.2026
|Испания — Примера
|25-й тур
|1 : 1
|15.12.2025
|Испания — Примера
|16-й тур
|0 : 0
|15.05.2025
|Испания — Примера
|36-й тур
|2 : 2
|22.12.2024
|Испания — Примера
|18-й тур
|1 : 1
|17.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|2 : 0
|02.09.2023
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 0
|15.05.2023
|Испания - Примера
|34-й тур
|3 : 1
|08.01.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|1 : 2
|03.03.2022
|Кубок Испании
|1/2 финала. 2-й матч
|1 : 1
|09.02.2022
|Кубок Испании
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|13
|36
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|13
|33
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|13
|31
| 4
Лига чемпионов
|Бетис
|13
|27
| 5
Лига Европы
|Реал Сосьедад
|13
|22
| 6
Лига конференций
|Севилья
|13
|19
|7
|Расинг
|13
|17
|8
|Атлетик Б
|12
|16
|9
|Алавес
|13
|16
|10
|Эспаньол
|13
|15
|11
|Депортиво
|13
|15
|12
|Вильярреал
|13
|15
|13
|Осасуна
|13
|15
|14
|Сельта
|13
|13
|15
|Валенсия
|13
|12
|16
|Хетафе
|13
|12
|17
|Райо Вальекано
|12
|12
| 18
Зона вылета
|Леванте
|13
|12
| 19
Зона вылета
|Эльче
|13
|11
| 20
Зона вылета
|Малага
|13
|5
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