Видзев - Заглембе Л 28 Ноября прямая трансляция
Стадион: Мейски (Лодзь, Польша), вместимость: 18018
28 Ноября 2026 года в 16:45 (+03:00). Польша — Экстракласса, 16-й тур
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Видзев
Лодзь
Заглембе Л
Любин
История личных встреч
|06.12.2025
|Польша — Экстракласса
|18-й тур
|2 : 1
|19.07.2025
|Польша — Экстракласса
|1-й тур
|1 : 0
|10.05.2025
|Польша — Экстракласса
|32-й тур
|2 : 1
|09.11.2024
|Польша — Экстракласса
|15-й тур
|2 : 0
|12.05.2024
|Польша - Экстракласса
|32-й тур
|1 : 3
|11.11.2023
|Польша - Экстракласса
|15-й тур
|1 : 1
|29.04.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 30-й тур
|2 : 0
|16.10.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 13-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лех П
|14
|35
| 2
Лига чемпионов
|Гурник З
|15
|31
| 3
Лига Европы
|Легия
|15
|27
| 4
Лига конференций
|Заглембе Л
|15
|26
|5
|Пяст
|15
|25
|6
|Висла Кр
|15
|25
|7
|Погонь
|14
|24
|8
|Ягеллония
|14
|21
|9
|ГКС Катовице
|15
|21
|10
|Мотор
|15
|19
|11
|Корона
|15
|18
|12
|Висла Плоцк
|14
|15
|13
|Радомяк
|15
|15
|14
|Краковия
|15
|15
|15
|Ракув
|15
|15
| 16
Зона вылета
|Видзев
|15
|14
| 17
Зона вылета
|Шлёнск
|15
|13
| 18
Зона вылета
|Вечиста Краков
|15
|11
Кто победит?
0 голосов болельщиков