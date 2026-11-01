ПСЖ - Лорьян 28 Ноября прямая трансляция
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 47929
28 Ноября 2026 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 12-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
ПСЖ
Париж
Лорьян
Лорьян
|39
|вр
|Матвей Сафонов
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|21
|зщ
|Лукас Эрнандес
|5
|зщ
|Маркиньос
|51
|зщ
|Вильям Пачо
|87
|пз
|Жоау Невеш
|8
|пз
|Фабиан Руис
|4
|пз
|Лукас Бералдо
|11
|нп
|Магнес Аклиуш
|10
|нп
|Усман Дембеле
|22
|нп
|Мика Годтс
|38
|вр
|Ивон Мвого
|32
|зщ
|Натаниэль Аджей
|20
|зщ
|Дембо Силла
|8
|зщ
|Ноа Кадиу
|43
|зщ
|Арсен Куасси
|55
|зщ
|Носа Эдвард Обаретин
|3
|зщ
|Монтассар Тальби
|62
|пз
|Артур Эбонг
|17
|пз
|Жан-Виктор Макенго
|33
|пз
|Габен Бернардо
|15
|нп
|Айегун Тосин
Главные тренеры
|Луис Энрике
|Оливье Панталони
|Александр Дюжо (и.о.)
История личных встреч
|02.05.2026
|Франция — Лига 1
|32-й тур
|2 : 2
|29.10.2025
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|1 : 1
|24.04.2024
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|1 : 4
|12.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|0 : 0
|30.04.2023
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|1 : 3
|06.11.2022
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|1 : 2
|03.04.2022
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|5 : 1
|22.12.2021
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|1 : 1
|31.01.2021
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|3 : 2
|16.12.2020
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|11
|26
| 2
Лига чемпионов
|Париж
|11
|23
| 3
Лига чемпионов
|Лилль
|11
|21
| 4
Лига чемпионов
|Лион
|11
|20
| 5
Лига Европы
|Марсель
|11
|18
| 6
Лига конференций
|Брест
|11
|18
|7
|Ницца
|11
|17
|8
|Монако
|11
|17
|9
|Ренн
|11
|17
|10
|Лорьян
|11
|16
|11
|Ланс
|11
|14
|12
|Тулуза
|11
|14
|13
|Ле-Ман
|11
|11
|14
|Труа
|11
|11
|15
|Осер
|11
|11
| 16
Стыковая зона
|Страсбург
|11
|10
| 17
Зона вылета
|Анже
|11
|8
| 18
Зона вылета
|Гавр
|11
|2
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