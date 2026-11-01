Камбюр - Спарта 28 Ноября прямая трансляция
28 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 14-й тур
Главный судья: Мартин ван ден Керкхоф (Брёкелен, Нидерланды);
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Камбюр
Леуварден
Спарта
Роттердам
|1
|вр
|Тейс Янсен
|2
|зщ
|Devid Eugene Bouah
|4
|зщ
|Исмаэль Бауф
|14
|зщ
|Билли ван Дёйл
|28
|зщ
|Морган Костарелли
|20
|пз
|Daan Visser
|8
|пз
|Никки Саурен
|10
|пз
|Рафик Эль Аргуиуи
|30
|нп
|Джейсон Цека
|13
|нп
|Николас Биндер
|11
|нп
|Ильес Амаш
|1
|вр
|Филип Беднарек
|2
|зщ
|Lushendry Martes
|3
|зщ
|Марвин Янг
|15
|зщ
|Giannino Vianello
|14
|зщ
|Дьомар Гиртсхове
|6
|пз
|Юлиан Бас
|8
|пз
|Cedric Hatenboer
|11
|пз
|Исак Бабади
|10
|пз
|Сюнсукэ Мито
|7
|нп
|Митчелл ван Берген
|19
|нп
|Андрей Костич
Главные тренеры
|Рогьер Мейер
История личных встреч
|21.05.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|4 : 1
|21.01.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|0 : 3
|16.01.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|1 : 1
|26.09.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|0 : 4
|13.01.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|20-й тур
|3 : 3
|14.10.2018
|Нидерланды - Первый дивизион
|9-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|13
|29
| 2
Лига чемпионов
|Аякс
|13
|28
| 3
Лига Европы
|Твенте
|13
|27
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|13
|26
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|13
|25
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Херенвен
|13
|24
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|13
|23
|8
|Камбюр
|13
|18
|9
|Гоу Эхед Иглс
|13
|17
|10
|Гронинген
|13
|15
|11
|ПЕК Зволле
|13
|15
|12
|НЕК Неймеген
|13
|14
|13
|Эксельсиор
|13
|14
|14
|Спарта
|13
|12
|15
|Утрехт
|13
|12
| 16
Стыковая зона
|Телстар
|13
|10
| 17
Зона вылета
|АДО Ден Хааг
|13
|9
| 18
Зона вылета
|Виллем II
|13
|3
Кто победит?
0 голосов болельщиков