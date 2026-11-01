Балтика - Ахмат 28 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ростех Арена (Калининград, Россия), вместимость: 35212
28 Ноября 2026 года в 19:00 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 16-й тур
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Составы команд
Балтика
Калининград
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
|Андрей Викторович Талалаев
|Ролан Александрович Гусев
История личных встреч
|11.10.2026
|Альфа-Банк Российская Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 0
|23.04.2026
|Мир Российская Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 1
|18.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|2 : 2
|02.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 0
|23.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 0
|13.04.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 7
|31.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|4 : 1
|23.09.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 0
|10.08.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|0 : 2
|13.10.2007
|Россия - Первый дивизион - 2007
|39-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо М
|15
|32
|2
|Зенит
|15
|31
|3
|Спартак М
|15
|30
|4
|Краснодар
|15
|27
|5
|ЦСКА
|15
|26
|6
|Ростов
|15
|22
|7
|Рубин
|15
|21
|8
|Балтика
|15
|20
|9
|Крылья Советов
|15
|18
|10
|Оренбург
|15
|17
|11
|Ахмат
|15
|17
|12
|Динамо Мх
|15
|17
| 13
Стыковая зона
|Локомотив М
|15
|14
| 14
Стыковая зона
|Родина
|15
|12
| 15
Зона вылета
|Акрон
|15
|12
| 16
Зона вылета
|Факел
|15
|9
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