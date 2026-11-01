Манчестер Юнайтед - Брентфорд 28 Ноября прямая трансляция
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
28 Ноября 2026 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 12-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
Стартовый состав
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Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Брентфорд
Лондон
|1
|вр
|Сенне Ламменс
|15
|зщ
|Лени Йоро
|6
|зщ
|Лисандро Мартинес
|2
|зщ
|Диогу Дало
|5
|зщ
|Гарри Магуайр
|18
|пз
|Юри Тилеманс
|37
|пз
|Кобби Майну
|13
|пз
|Патрик Доргу
|10
|пз
|Матеус Кунья
|19
|нп
|Брайан Мбемо
|11
|нп
|Джошуа Зиркзее
|1
|вр
|Кивин Келлехер
|33
|зщ
|Микаель Кайоде
|20
|зщ
|Кристоффер Аер
|4
|зщ
|Сепп ван ден Берг
|23
|зщ
|Кин Льюис-Поттер
|6
|пз
|Егор Ярмолюк
|27
|пз
|Витали Янельт
|11
|пз
|Данго Уаттара
|24
|нп
|Миккель Дамсгор
|13
|нп
|Каллум Уилсон
|19
|нп
|Джейдон Энтони
Главные тренеры
|Маурисио Почеттино
|Кит Эндрюс
История личных встреч
|27.04.2026
|Англия — Премьер-лига
|34-й тур
|2 : 1
|27.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 1
|04.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|35-й тур
|4 : 3
|19.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 1
|30.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 1
|07.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 1
|05.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 0
|13.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|4 : 0
|02.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|3 : 0
|19.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|11
|28
| 2
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|11
|22
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|11
|22
| 4
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|11
|21
| 5
Лига Европы
|Борнмут
|11
|18
| 6
Лига Европы
|Брентфорд
|11
|17
| 7
Лига конференций
|Лидс Юнайтед
|11
|17
|8
|Челси
|11
|16
|9
|Эвертон
|11
|16
|10
|Тоттенхэм Хотспур
|11
|15
|11
|Халл Сити
|11
|14
|12
|Астон Вилла
|11
|14
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|11
|13
|14
|Ковентри Сити
|11
|12
|15
|Фулхэм
|11
|11
|16
|Ипсвич Таун
|11
|11
|17
|Ноттингем Форест
|11
|9
| 18
Зона вылета
|Сандерленд
|11
|9
| 19
Зона вылета
|Манчестер Юнайтед
|11
|8
| 20
Зона вылета
|Кристал Пэлас
|11
|7
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