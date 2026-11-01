Арока - Риу Аве 28 Ноября прямая трансляция
Стадион: Мунисипал-ди-Арока (Арока, Португалия), вместимость: 7000
28 Ноября 2026 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 12-й тур
Стартовый состав
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Составы команд
Арока
Арока
Риу Аве
Вила-ду-Конде
|12
|вр
|Игнасио де Арруабаррена
|28
|зщ
|Тьягу Эшгаю
|15
|зщ
|Хави Санчес
|3
|зщ
|Хосе Фонтан
|18
|зщ
|Орест Лебеденко
|21
|зщ
|Матео Флорес
|6
|пз
|Эспен ван Э
|8
|пз
|Таити Фукуи
|19
|пз
|Альфонсо Трецца
|7
|пз
|Наис Джуахра
|17
|нп
|Иван Барберо
|99
|вр
|Эннио ван дер Гау
|20
|зщ
|Жоау Томе
|13
|зщ
|Жюльен Ломбото
|39
|зщ
|Густаво Манша
|17
|зщ
|Мариос Врусаи
|54
|зщ
|Георгиос Лиавас
|90
|пз
|Диогу Нашсименту
|80
|пз
|Себастиан Клемменсен
|79
|пз
|Мигел Патрисиу
|7
|пз
|Диого Безерра
|11
|нп
|Хален Блеса
Главные тренеры
|Витор Жозе Сантуш Северину
|Вашку Сезар Фрейре Сеабра
История личных встреч
|31.01.2026
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|0 : 3
|23.08.2025
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|3 : 3
|10.02.2025
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|1 : 1
|01.09.2024
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|1 : 0
|19.04.2024
|Португалия — Примейра
|30-й тур
|1 : 1
|10.12.2023
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|2 : 2
|28.04.2023
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|1 : 0
|12.11.2022
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|0 : 1
|01.08.2021
|Португалия - Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 1
|21.04.2017
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|11
|33
| 2
Лига чемпионов
|Бенфика
|11
|28
| 3
Лига чемпионов
|Спортинг
|11
|24
| 4
Лига Европы
|Санта-Клара
|11
|21
| 5
Лига конференций
|Арока
|11
|20
|6
|Академику
|11
|20
|7
|Жил Висенте
|11
|18
|8
|Брага
|11
|17
|9
|Морейренсе
|11
|14
|10
|Фамаликан
|11
|13
|11
|Алверка
|11
|12
|12
|Эштрела
|11
|10
|13
|Насьонал
|11
|10
|14
|Витория Гимарайнш
|11
|9
|15
|Маритиму
|10
|8
| 16
Стыковая зона
|Каза Пия
|11
|8
| 17
Зона вылета
|Риу Аве
|11
|7
| 18
Зона вылета
|Эшторил
|10
|2
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