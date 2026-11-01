Нафтан - Динамо Мн 28 Ноября прямая трансляция
Стадион: Атлант (Новополоцк, Беларусь), вместимость: 4522
28 Ноября 2026 года в 13:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 30-й тур
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Составы команд
Нафтан
Новополоцк
Динамо Мн
Минск
История личных встреч
|02.09.2026
|Беларусь — Высшая лига
|15-й тур
|5 : 1
|25.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|26-й тур
|1 : 3
|31.05.2025
|Беларусь — Высшая лига
|11-й тур
|1 : 0
|13.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|18-й тур
|1 : 2
|07.04.2024
|Беларусь — Высшая лига
|3-й тур
|2 : 2
|02.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|0 : 3
|22.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|3 : 1
|07.08.2017
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|0 : 4
|09.04.2017
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|1 : 0
|10.09.2016
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|МЛ Витебск
|29
|65
| 2
Лига конференций
|Ислочь
|29
|64
| 3
Лига конференций
|Динамо Мн
|29
|64
|4
|Динамо-Брест
|29
|54
|5
|Неман
|29
|52
|6
|Гомель
|29
|46
|7
|Витебск
|29
|40
|8
|Торпедо-БелАЗ
|29
|36
|9
|Минск
|29
|35
|10
|Славия-Мозырь
|29
|34
|11
|Барановичи
|29
|31
|12
|Белшина
|29
|27
|13
|Арсенал Дз
|29
|27
| 14
Стыковая зона
|Днепр М
|29
|26
| 15
Зона вылета
|БАТЭ
|29
|24
| 16
Зона вылета
|Нафтан
|29
|17
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