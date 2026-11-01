Коламбус Крю - Интер Майами 28 Ноября прямая трансляция
28 Ноября 2026 года в 04:00 (+03:00). США — Major League Soccer, 1/8 финала
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Коламбус Крю
Коламбус
Интер Майами
Майами
История личных встреч
|22.11.2026
|США — Major League Soccer
|1/8 финала
|0 : 3
|28.09.2026
|США — Major League Soccer
|МЛС
|2 : 1
|02.08.2026
|США — Major League Soccer
|МЛС
|2 : 2
|01.06.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|5 : 1
|19.04.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|0 : 1
|03.10.2024
|США — Major League Soccer
|МЛС
|2 : 3
|14.08.2024
|Кубок лиг MLS + MX
|1/8 финала
|3 : 2
|20.06.2024
|США — Major League Soccer
|МЛС
|2 : 1
|05.07.2023
|США — Major League Soccer
|США - MLS
|2 : 2
|30.04.2023
|США — Major League Soccer
|США - MLS
|1 : 2
Турнирная таблица
Раунд плей-ин
| Орландо Сити
Цинциннати
|1 : 3
| Сиэтл Саундерс
Реал Солт-Лейк
|1 : 1 2 : 4
1/8 финала
|Команда
|1
|2
|3
|Счет в серии
| Нью-Инглэнд Революшн
Филадельфия Юнион
|2 : 0
|29.11
1
0
| Даллас
Портленд Тимберс
|3 : 0
|29.11
1
0
| Интер Майами
Коламбус Крю
|0 : 3
|28.11
0
1
| Нэшвилл
Цинциннати
|0 : 1
|29.11
0
1
| Чикаго Файр
Шарлотт
|1 : 2
|28.11
0
1
| Ванкувер Уайткэпс
Реал Солт-Лейк
|2 : 0
|28.11
1
0
| Сент-Луис Сити
Лос-Анджелес
|3 : 2
|29.11
1
0
| Сан-Хосе Эртквейкс
Хьюстон Динамо
|2 : 1
|28.11
1
0
Кто победит?
0 голосов болельщиков