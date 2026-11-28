«Here we go!» или «Here we stop»? Романо вылил ушат холодной воды на фанатов «ПСЖ»
Фабрицио Романо, которого в футбольном мире называют «Глашатаем Трансферного Бога», вышел в эфир, чтобы разобрать по косточкам главный слух недели. Тема горячая: переход Винисиуса Жуниора из «Реала» в «ПСЖ» на фоне травм Хвичи Кварацхелии и Дезире Дуэ.
Спойлер: если вы уже начали делать себе футболку «ПСЖ» с именем бразильца, лучше остановитесь.
Две причины, почему это бред
Романо был категоричен. Никаких «я слышал» или «возможно». Только факты:
1. Позиция Винисиуса: «Сам Винисиус не хочет покидать "Реал"». Точка. Парень только что продлил контракт в июле, забивает за сборную пачками (5 голов за Бразилию) и чувствует себя в Мадриде комфортно. Уезжать из столицы Испании в налоговую ссылку ради Парижа он не планирует.
2. Позиция «ПСЖ»: И вот тут самое интересное. Луиш Кампуш и компания ищут не «Мерседес» последней модели, а «надежный семейный автомобиль» на вырост.
«ПСЖ» ищет игрока другого типа: не суперзвезду уровня Винисиуса, а молодого таланта, который станет частью будущего клуба.
В Париже боятся того, что уже проходили: когда в лазарете все выздоравливают, а в составе 11 примадонн, которые не могут поделить мяч. Зачем им Вини, если через месяц вернутся Кварацхелия и Дуэ, и вингеров станет больше, чем мест в составе?
Моуринью: «Он — часть плана»
Романо не мог не упомянуть недавний конфликт Жозе и Вини (где Моуринью сказал «это его проблемы, если он сидит на скамейке»). Как оказалось, это была просто воспитательная работа.
- Вини забил в последнем матче.
- Вини в отличной форме в сборной.
- Жозе, по словам Романо, «полностью доверяет» бразильцу.
В Мадриде смотрят на его игру за сборную Бразилии (те самые 5 голов) и понимают: кризис пройден. Это просто была временная яма. Продлевать его в июле, чтобы продать в январе — это уровень управления «Арсенала» 2000-х, а не «Реала».
Вердикт Романо
«Так что, если говорить предельно ясно: никакого перехода Винисиуса в "ПСЖ" этой зимой не будет».
Обычно после этой фразы Романо принято бежать делать ставки. Но здесь он настолько уверен, что даже фирменное «Here we go!» не прозвучало. Прозвучало *«Sit down, be humble»*.
Итог
«ПСЖ» придётся искать кого-то попроще и помоложе. А Винисиусу — продолжать доказывать Моуринью, что он стоит тех миллионов, которые ему прописали в контракте до 2031 года. Занавес.
В «Баварии» снова неспокойно. Казалось бы, после ухода Томаса Тухеля команда должна была вздохнуть спокойно, но нет. Инсайдер Кристиан Фальк раскрыл...
В Мадриде снова запахло порохом. Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью, известный своей любовью к дипломатии и мягким высказываниям (нет), разразился...
Бывший полузащитник сборной Украины Александр Алиев решил не оставаться в стороне от главной футбольной драмы недели — скандального интервью Михаила...
Российские топ-клубы решили, что лучший способ укрепить правый фланг — это привезти турка. По информации журналиста Али Начи Кучюка, «Зенит» и ЦСКА...
Очередной тур Лиги Европы запомнился не столько красивыми голами, сколько работой полиции и медиков. УЕФА пришлось выпустить официальное заявление,...