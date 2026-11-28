Дата публикации: 28-11-2026 02:49

Фабрицио Романо, которого в футбольном мире называют «Глашатаем Трансферного Бога», вышел в эфир, чтобы разобрать по косточкам главный слух недели. Тема горячая: переход Винисиуса Жуниора из «Реала» в «ПСЖ» на фоне травм Хвичи Кварацхелии и Дезире Дуэ.

Спойлер: если вы уже начали делать себе футболку «ПСЖ» с именем бразильца, лучше остановитесь.

Две причины, почему это бред

Романо был категоричен. Никаких «я слышал» или «возможно». Только факты:

1. Позиция Винисиуса: «Сам Винисиус не хочет покидать "Реал"». Точка. Парень только что продлил контракт в июле, забивает за сборную пачками (5 голов за Бразилию) и чувствует себя в Мадриде комфортно. Уезжать из столицы Испании в налоговую ссылку ради Парижа он не планирует.

2. Позиция «ПСЖ»: И вот тут самое интересное. Луиш Кампуш и компания ищут не «Мерседес» последней модели, а «надежный семейный автомобиль» на вырост.

«ПСЖ» ищет игрока другого типа: не суперзвезду уровня Винисиуса, а молодого таланта, который станет частью будущего клуба.

В Париже боятся того, что уже проходили: когда в лазарете все выздоравливают, а в составе 11 примадонн, которые не могут поделить мяч. Зачем им Вини, если через месяц вернутся Кварацхелия и Дуэ, и вингеров станет больше, чем мест в составе?

Моуринью: «Он — часть плана»

Романо не мог не упомянуть недавний конфликт Жозе и Вини (где Моуринью сказал «это его проблемы, если он сидит на скамейке»). Как оказалось, это была просто воспитательная работа.

- Вини забил в последнем матче.

- Вини в отличной форме в сборной.

- Жозе, по словам Романо, «полностью доверяет» бразильцу.

В Мадриде смотрят на его игру за сборную Бразилии (те самые 5 голов) и понимают: кризис пройден. Это просто была временная яма. Продлевать его в июле, чтобы продать в январе — это уровень управления «Арсенала» 2000-х, а не «Реала».

Вердикт Романо

«Так что, если говорить предельно ясно: никакого перехода Винисиуса в "ПСЖ" этой зимой не будет».

Обычно после этой фразы Романо принято бежать делать ставки. Но здесь он настолько уверен, что даже фирменное «Here we go!» не прозвучало. Прозвучало *«Sit down, be humble»*.

Итог

«ПСЖ» придётся искать кого-то попроще и помоложе. А Винисиусу — продолжать доказывать Моуринью, что он стоит тех миллионов, которые ему прописали в контракте до 2031 года. Занавес.