ЦСКА - Зенит 28 Ноября прямая трансляция
Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
28 Ноября 2026 года в 16:30 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 16-й тур
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
ЦСКА
Москва
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
|Дмитрий Игоревич Игдисамов
|Сергей Богданович Семак
История личных встреч
|05.09.2026
|Альфа-Банк Российская Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 2
|02.05.2026
|Мир Российская Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 3
|10.02.2026
|WINLINE Зимний Кубок РПЛ
|Круговой турнир
|2 : 2 3 : 4
|03.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 1
|14.05.2025
|Fonbet Кубок России
|Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
|2 : 0 4 : 3
|30.04.2025
|Fonbet Кубок России
|Финал (Путь РПЛ). 1-й матч
|2 : 0
|01.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 0
|04.02.2025
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|Группа B
|2 : 2 4 : 1
|14.09.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 1
|15.05.2024
|Fonbet Кубок России
|Финал (Путь РПЛ)
|0 : 0 5 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо М
|15
|32
|2
|Зенит
|15
|31
|3
|Спартак М
|15
|30
|4
|Краснодар
|15
|27
|5
|ЦСКА
|15
|26
|6
|Ростов
|15
|22
|7
|Рубин
|15
|21
|8
|Балтика
|15
|20
|9
|Крылья Советов
|15
|18
|10
|Оренбург
|15
|17
|11
|Ахмат
|15
|17
|12
|Динамо Мх
|15
|17
| 13
Стыковая зона
|Локомотив М
|15
|14
| 14
Стыковая зона
|Родина
|15
|12
| 15
Зона вылета
|Акрон
|15
|12
| 16
Зона вылета
|Факел
|15
|9
Кто победит?
0 голосов болельщиков