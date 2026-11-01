Ле-Ман - Лилль 28 Ноября прямая трансляция
Стадион: Мари-Марвенг (Ле-Ман, Франция), вместимость: 25064
28 Ноября 2026 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 12-й тур
Главный судья: Матьё Вернис (Франция);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Ле-Ман
Ле-Ман
Лилль
Лилль
|98
|вр
|Николя Косик
|26
|зщ
|Райан Бамба
|17
|зщ
|Самюэль Йоху
|5
|зщ
|Ароль Войе
|22
|зщ
|Lucas Calodat
|29
|пз
|Lucas Bretelle
|18
|пз
|Лука Буаде
|9
|нп
|Антуан Рабийяр
|14
|нп
|Луи Мафута
|25
|нп
|Дам Гейе
|10
|нп
|Jean Vercruysse
|1
|вр
|Берке Озер
|3
|зщ
|Натан Нгой
|4
|зщ
|Алешандро
|15
|зщ
|Ромен Перро
|38
|зщ
|Максима Гоффи
|17
|пз
|Нгалайель Мукау
|6
|пз
|Набиль Бенталеб
|21
|пз
|Бенжамен Андре
|8
|пз
|Этан Мбаппе
|35
|нп
|Сориба Диаун
|18
|нп
|Аясэ Уэда
Главные тренеры
|Давиде Анчелотти
История личных встреч
|06.01.2018
|Кубок Франции
|1/32 финала
|2 : 4
|24.04.2010
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|1 : 2
|20.12.2009
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|3 : 0
|17.02.2009
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|0 : 0
|16.08.2008
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 3
|23.01.2008
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|3 : 1
|18.08.2007
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|1 : 1
|17.03.2007
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|0 : 2
|28.10.2006
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|11
|26
| 2
Лига чемпионов
|Париж
|11
|23
| 3
Лига чемпионов
|Лилль
|11
|21
| 4
Лига чемпионов
|Лион
|11
|20
| 5
Лига Европы
|Марсель
|11
|18
| 6
Лига конференций
|Брест
|11
|18
|7
|Ницца
|11
|17
|8
|Монако
|11
|17
|9
|Ренн
|11
|17
|10
|Лорьян
|11
|16
|11
|Ланс
|11
|14
|12
|Тулуза
|11
|14
|13
|Ле-Ман
|11
|11
|14
|Труа
|11
|11
|15
|Осер
|11
|11
| 16
Стыковая зона
|Страсбург
|11
|10
| 17
Зона вылета
|Анже
|11
|8
| 18
Зона вылета
|Гавр
|11
|2
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