Урарту - Ширак 28 Ноября прямая трансляция
28 Ноября 2026 года в 17:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 15-й тур
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Составы команд
Урарту
Ереван
Ширак
Гюмри
История личных встреч
|22.08.2026
|Армения — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 1
|18.05.2026
|Армения — Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 0
|24.10.2025
|Армения — Премьер-лига
|11-й тур
|5 : 0
|26.09.2025
|Армения — Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 1
|27.04.2025
|Армения — Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 1
|20.11.2024
|Армения — Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 2
|14.09.2024
|Армения — Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 2
|03.05.2024
|Армения - Премьер-лига
|32-й тур
|0 : 0
|02.03.2024
|Армения - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 0
|30.10.2023
|Армения - Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ноа
|14
|37
| 2
Лига конференций
|Пюник
|14
|32
| 3
Лига конференций
|Арарат-Армения
|13
|32
|4
|Алашкерт
|14
|25
|5
|Сардарапат
|14
|21
|6
|Урарту
|13
|19
|7
|Ширак
|14
|17
|8
|Сюник
|15
|14
|9
|Арарат
|14
|12
|10
|БКМА
|14
|12
|11
|Ван
|15
|11
| 12
Зона вылета
|Гандзасар
|14
|3
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