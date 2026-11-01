Белшина - МЛ Витебск 28 Ноября прямая трансляция
Стадион: Спартак (Бобруйск, Беларусь), вместимость: 3700
28 Ноября 2026 года в 13:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 30-й тур
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Составы команд
Белшина
Бобруйск
МЛ Витебск
Витебск
История личных встреч
|02.09.2026
|Беларусь — Высшая лига
|15-й тур
|1 : 1
|08.03.2025
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 2-й матч
|6 : 0
|02.03.2025
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 1-й матч
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|МЛ Витебск
|29
|65
| 2
Лига конференций
|Ислочь
|29
|64
| 3
Лига конференций
|Динамо Мн
|29
|64
|4
|Динамо-Брест
|29
|54
|5
|Неман
|29
|52
|6
|Гомель
|29
|46
|7
|Витебск
|29
|40
|8
|Торпедо-БелАЗ
|29
|36
|9
|Минск
|29
|35
|10
|Славия-Мозырь
|29
|34
|11
|Барановичи
|29
|31
|12
|Белшина
|29
|27
|13
|Арсенал Дз
|29
|27
| 14
Стыковая зона
|Днепр М
|29
|26
| 15
Зона вылета
|БАТЭ
|29
|24
| 16
Зона вылета
|Нафтан
|29
|17
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